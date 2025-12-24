Горячую линию для жалоб на бобров открыли в Швейцарии

Из-за увеличения численности бобров в Швейцарии кантон Цюрих на северо-востоке страны создал горячую линию, рассказала британская газета The Guardian.

«Трупы из ямы стали падать в воду» Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их Политика 11 минут чтения

Консультантами на горячей линии работают экологи, которые дают советы, оценивают ущерб и рассчитывают возможную компенсацию. Одна из сотрудниц также рассказала журналистам, что часть работы заключается в том, чтобы успокоить людей, разгневанных соседством с бобрами.

В 2008 году в Швейцарии насчитывалось 1,6 тысяч бобров, а в 2022 году их было уже 4,9 тысяч и с тех пор их численность только растет, отметила The Guardian. Зимой, во время ремонта жилищ и строительства плотин, эти грызуны могут вызвать настоящий хаос.

Это приводит к наводнениям, появлениям провалов на дорогах и поваленным деревьям. Один инцидент может нанести ущерб на сумму до 70 тысяч швейцарских франков (порядка семи миллионов рублей).

На устранение ущерба, нанесенного бобрами, и его предотвращение Швейцария ежегодно выделяет до миллиона швейцарских франков (около 100 миллионов рублей) — это самый большой фонд такого рода в Европе, отметили журналисты.

Несмотря на рост популяции бобров, в Швейцарии запрещено их убивать. Как отметила The Guardian, с момента повторного заселения этих животных на территорию страны в 1956 году ни одна особь не была убита на законных основаниях.

Самая известная серийная убийца в России Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти Криминал 14 минут чтения

Такой подход отличается от того, к которым привыкли многие другие европейские страны, рассказали журналисты. Они пояснили, что в Баварии ежегодно отстреливают около 2,5 тысяч особей, что составляет 10% популяции, но их число продолжает расти. Польша ежегодно выдает разрешения на отстрел около 6% своей популяции бобров, которая превышает восемь тысяч особей.

Но в Швейцарии считают, что такой подход не решит проблему — на место убитого бобра придет новый. Страна считает наиболее эффективными методами профилактику ущерба, который могут нанести животные, и выплату компенсаций местным жителям.