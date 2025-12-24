EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Горячую линию для жалоб на бобров открыли в Швейцарии

2 минуты чтения 20:59

Из-за увеличения численности бобров в Швейцарии кантон Цюрих на северо-востоке страны создал горячую линию, рассказала британская газета The Guardian.

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

Консультантами на горячей линии работают экологи, которые дают советы, оценивают ущерб и рассчитывают возможную компенсацию. Одна из сотрудниц также рассказала журналистам, что часть работы заключается в том, чтобы успокоить людей, разгневанных соседством с бобрами.

В 2008 году в Швейцарии насчитывалось 1,6 тысяч бобров, а в 2022 году их было уже 4,9 тысяч и с тех пор их численность только растет, отметила The Guardian. Зимой, во время ремонта жилищ и строительства плотин, эти грызуны могут вызвать настоящий хаос.

Это приводит к наводнениям, появлениям провалов на дорогах и поваленным деревьям. Один инцидент может нанести ущерб на сумму до 70 тысяч швейцарских франков (порядка семи миллионов рублей).

На устранение ущерба, нанесенного бобрами, и его предотвращение Швейцария ежегодно выделяет до миллиона швейцарских франков (около 100 миллионов рублей) — это самый большой фонд такого рода в Европе, отметили журналисты.

Несмотря на рост популяции бобров, в Швейцарии запрещено их убивать. Как отметила The Guardian, с момента повторного заселения этих животных на территорию страны в 1956 году ни одна особь не была убита на законных основаниях.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Такой подход отличается от того, к которым привыкли многие другие европейские страны, рассказали журналисты. Они пояснили, что в Баварии ежегодно отстреливают около 2,5 тысяч особей, что составляет 10% популяции, но их число продолжает расти. Польша ежегодно выдает разрешения на отстрел около 6% своей популяции бобров, которая превышает восемь тысяч особей.

Но в Швейцарии считают, что такой подход не решит проблему — на место убитого бобра придет новый. Страна считает наиболее эффективными методами профилактику ущерба, который могут нанести животные, и выплату компенсаций местным жителям.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников