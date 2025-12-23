EN
Авиапассажиры рассказали о севшей в самолет «уже мертвой» попутчице

2 минуты чтения 12:29 | Обновлено: 13:07
Пассажиры рейса EasyJet, летевшие из испанской Малаги в Лондон, рассказали, что сотрудники авиакомпании пропустили на борт «уже мертвую» 89-летнюю женщину. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, после того, как в салон вызвали медиков, рейс пришлось задержать почти на 12 часов. Представители EasyJet заявили, что пассажирка была жива и что медицинская помощь ей потребовалась только после посадки. Также, как утверждают в компании, женщина поднялась на борт в сопровождении двух медработников, у которых были документы, разрешающие перелет их подопечной.

В то же время другие пассажиры рейса рассказали таблоидам The Sun и Metro, что состояние женщины изначально вызывало беспокойство. По их словам, она выглядела уже мертвой и скукожилась в инвалидном кресле.

«Это была хрупкая пожилая женщина, которая согнулась пополам на стуле в очень неудобном положении. Любой, у кого есть глаза, мог видеть, что ей нельзя лететь, и так думала не только я… Люди, сидевшие передо мной, даже говорили, что видели, как те, кто был с ней, поддерживали ее голову», — рассказала Петра Боддингтон.

Бортпроводники обнаружили, что женщина мертва, когда самолет начал выруливать на взлетно-посадочную полосу. После этого самолет развернули. При этом точное время смерти пока не было установлено. Пассажиров вернули в терминал, и те стали расспрашивать сотрудников авиакомпании, почему женщине позволили подняться на борт в ее состоянии. Представители EasyJet ответили, что сопровождающие женщины заверили их, что она «просто устала» и «плохо себя чувствует».

Боддингтон считает, что сотрудники аэропорта должны были более внимательно отнестись к «предупреждающим знакам», как это сделали другие пассажиры. Второй пилот заявил пассажирам, что напишет отчет о событиях полета, используя их показания.

Фото:Alamy

