Россиянин признался в убийстве жены на глазах 3-летнего сына

В Татарстане задержали мужчину по обвинению в убийстве его жены. Тело 38-летней женщины обнаружила ее мать, когда пришла к дочери в гости. В квартире находился и трехлетний ребенок, у которого были сломаны обе руки, сообщает региональный Следственный комитет.

На теле погибшей обнаружили следы множественных ударов и ножевых ранений. Следствие также предполагает, что перед смертью женщину задушили. В момент преступления в квартире находился и маленький ребенок, которому уже предоставили медицинскую помощь.

По подозрению в убийстве полиция задержала 39-летнего мужа убитой женщины. Он уже дал признательные показания. Мать погибшей рассказала, что до этого ее дочь неоднократно жаловалась на избиения со стороны мужа в полицию, но реакции со стороны силовиков не было.

«В настоящее время следствием установлено, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших неприязненных отношений», — добавили в СК.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК). Подозреваемому грозит от восьми до 20 лет тюремного заключения.

