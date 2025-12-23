EN
Криминал

Россиянин признался в убийстве жены на глазах 3-летнего сына

2 минуты чтения 20:20

В Татарстане задержали мужчину по обвинению в убийстве его жены. Тело 38-летней женщины обнаружила ее мать, когда пришла к дочери в гости. В квартире находился и трехлетний ребенок, у которого были сломаны обе руки, сообщает региональный Следственный комитет.

На теле погибшей обнаружили следы множественных ударов и ножевых ранений. Следствие также предполагает, что перед смертью женщину задушили. В момент преступления в квартире находился и маленький ребенок, которому уже предоставили медицинскую помощь.

По подозрению в убийстве полиция задержала 39-летнего мужа убитой женщины. Он уже дал признательные показания. Мать погибшей рассказала, что до этого ее дочь неоднократно жаловалась на избиения со стороны мужа в полицию, но реакции со стороны силовиков не было. 

«В настоящее время следствием установлено, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших неприязненных отношений», — добавили в СК.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК). Подозреваемому грозит от восьми до 20 лет тюремного заключения. 

В американском штате Флорида суд признал 21-летнего Джастина Голдена виновным в убийстве собственного восьмимесячного сына и приговорил его к 30 годам тюремного заключения. Остановившись на перекрестке в Джексонвилле, Голден вытащил ребенка из автомобиля и положил его на проезжую часть, затем вернулся за руль машины и переехал мальчика.

Названо самое популярное порно среди россиян
