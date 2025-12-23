EN
Криминал

Мужчина переехал своего 8-месячного сына на глазах его матери

2 минуты чтения 16:40

В американском штате Флорида суд признал 21-летнего Джастина Голдена виновным в убийстве собственного восьмимесячного сына и приговорил его к 30 годам тюремного заключения. Об этом пишет журнал People.

«Я был тем монстром, который его убил. Я не справился со своей ролью защитника, отца», — сказал подсудимый, выступая с последним словом перед вынесением приговора. Голден добавил, что не хотел убивать своего сына, хотя и понимает, что «этого недостаточно». Он также заявил, что заслуживает наказания, и извинился перед своей семьей и всеми, кто испытал страдания из-за смерти ребенка.

Сын Джастина Голдена Пабло погиб 25 января 2025 года. В этот день родители ребенка ехали вместе с ним в машине. В какой-то момент Годен начал ссориться с матерью своего сына из–за «детских салфеток и денег», пишет издание.

Остановившись на перекрестке в Джексонвилле, Голден вытащил ребенка из автомобиля и положил его на проезжую часть, затем вернулся за руль машины и переехал мальчика. Как сообщается свидетелями инцидента, кроме матери Пабло, стали несколько случайных прохожих.

Один из них позже рассказал журналистам, что принял ребенка в руках Голдена за «пакет с мусором», однако когда мужчина переехал его, и он пошевелился, очевидец понял, что ошибся.

Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали Пабло, однако врачам в больнице не удалось спасти ему жизнь, и ребенок скончался от полученных травм.

В свою очередь, Голден скрылся с места происшествия, но вскоре был найден и задержан местной полицией. На суде отец и дед обвиняемого просили проявить к нему снисхождение, обращая внимание на то, что ранее Голден не был судим и не проявлял «склонности к насилию». Поступок Голдена они назвали «трагической ошибкой» и объясняли его импульсивностью.

