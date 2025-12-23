EN
Создатель Call of Duty погиб в автокатастрофе

2 минуты чтения 00:51

Известный разработчик компьютерных видеоигр 55-летний Винс Зампелла погиб в дорожном происшествии. Авария случилась на участке горного шоссе в Южной Калифорнии, к северу от Лос-Анджелеса, сообщает NBC LA.

Зампелла находился в двухместном кабриолете Ferrari 296 GTS 2026 года выпуска, способном развивать скорость до 330 километров в час. Когда дорога стала извилистой, автомобиль слетел с трассы и врезался в бетонное ограждение. 

Как следует из предварительного расследования деталей ДТП, причина, по которой Ferrari съехал с проезжей части, пока не установлена. На данный момент известно, что после столкновения пассажир вылетел через лобовое стекло, а водитель остался прикованным к сиденью ремнем безопасности. Почти сразу после удара о бетонное ограждение спорткар загорелся. Водитель погиб на месте, а пассажир — по пути в больницу. 

Зампелла признается одним из самых влиятельных и уважаемых разработчиков компьютерных игр. Под его руководством создавались первые части Call of Duty, которые обрели культовый статус в жанре шутеров от первого лица. Также Зампелла возглавлял перезапуск серии Modern Warfare и создавал франшизу Medal of Honor. 

В 2010 году он стал соучредителем Respawn Entertainment. Студия наиболее известна по видеоиграм «Titanfall», «Titanfall 2» и «Apex Legends». В 2021 году Electronic Arts поручила Зампелле общее руководство франшизой Battlefield, которая нуждалась в переосмыслении и логичном перезапуске после проблемного запуска Battlefield 2042. Под его руководством новая игра, Battlefield 6, стала крупнейшим запуском в истории серии, продав более семи миллионов копий за первые три дня и побив все предыдущие рекорды франшизы. 

