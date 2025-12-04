EN
Криминал

В сети распространилось видео жестокой расправы над школьницей из-за кражи наркотиков

2 минуты чтения 11:49 | Обновлено: 12:27
В сети распространилось видео жестокой расправы над школьницей из-за кражи наркотиков

В соцсетях появилось видео, на котором двое 17-летних подростков избили школьницу бутылками и дубинами, заставили ее раздеться догола на снегу и вырезали ей на спине букву «Ж» канцелярским ножом, а также порезали руку. По данным портала «Екатеринбург онлайн», подростки обвинили школьницу в краже наркотиков, которые та должна была распространить.






​​«Они оба из Первоуральска, работали на наркошоп, задание получили анонимно через мессенджер. А сама расправа случилась в Екатеринбурге в начале ноября. Видео, которое они сняли, чтобы отчитаться заказчику, теперь является главным доказательством. Их обоих уже задержали и арестовали, изъяли наркотики», — рассказал изданию неназванный житель Первоуральска.

Как пишет портал, ссылаясь на видеозапись, во время избиения лицо школьницы «превратили в кровавое месиво». Подростки приказывали девочке «не орать» и требовали от нее извинений. В конце видео они поставили школьницу в крови на колени и отрезали ей волосы.






«Я прошу извинений у всего ДК и Пабло Эскобара за то, что забрала вес. Я больше никогда не буду этого делать», — заявила школьница. На опубликованных порталом кадрах видны множественные порезы на теле девочки и кровь на земле рядом с ней.

В школе, где учится пострадавшая, подтвердили «Екатеринбургу онлайн» информацию о произошедшем. Там добавили, что сейчас она не ходит на занятия и находится на больничном.

По данным портала, после задержания Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК), однако в самом ведомстве пока не комментировали произошедшее. 

