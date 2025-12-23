В России захотели ввести единый ID для каждого пользователя интернета

Минцифры России планирует ввести единый идентификатор пользователя (ID), по которому можно будет точнее отслеживать поведение россиян в интернете. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Российская газета».

Сейчас в России действия одного и того же человека, который заходит на сайт или приложение с разных устройств, считываются системой, как действия разных уникальных пользователей. В Минцифры считают, что это искажает статистику и, для решения проблемы, предлагают привязывать идентификатор к номеру телефона.

«Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде. То есть обезличивает их не измеритель аудитории, а интернет-ресурсы», — объяснили в ведомстве.

Вице-президент АРИР, сопредседатель Индустриального комитета по Big Data & Programmatic Александр Папков утверждает, что сопоставление профилей пользователей на разных сайтах остается сложной задачей для рекламодателей.

«Экосистемы «запирают» данные внутри и не позволяют проводить кроссплатформенную синхронизацию пользователей. В итоге коммуникация с потребителем дублируется, что ведет к увеличению стоимости качественного контакта», — сказал Папков.

Эксперт считает, что единый ID решит проблему только частично. По его словам, важнее создать безопасный способ обмена данными, который не позволит получить доступ к чувствительной для бизнеса информации. Такой подход позволит рекламодателям получать прозрачную статистику, достоверные данные и понимать, как реклама влияет на продажи, уверен Папков.

«Даже при введении единого идентификатора критически важно обеспечить полный и равный доступ к возможностям его использования всеми участниками рынка, так как исключительно в здравой конкурентной борьбе могут появиться передовые решения», — сказал он.

Как отмечает «Российская газета», пока нововведение обсуждается с представителями отрасли и государственными ведомствами. Точные сроки запуска единого идентификатора пока не сообщаются.