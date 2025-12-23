Двухлетний ребенок погиб в результате крушения самолета в США

Самолет военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в американском штате Техас. В результате погибли пять человек, в том числе двухлетний ребенок, сообщает CNN со ссылкой на Береговую охрану США.

Как пишет издание, на борту находились восемь человек — четыре члена экипажа ВМС и четыре гражданских лица, нуждавшихся в медицинской помощи. Самолет перевозил пациентов с ожогами, сообщил шериф округа Галвестон в Техасе Джимми Фуллен.

Еще два человека были найдены живыми, однако об их состоянии пока не сообщалось. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести. По словам жителей острова Галвестон, в момент крушения видимость была «буквально нулевой», и это не редкость вблизи острова, где туман может наступить за считанные минуты.

По данным Береговой охраны, сообщение о крушении поступило около 15:17 по местному времени в понедельник. Согласно данным FlightRadar24, небольшой двухмоторный самолет вылетел из Мериды, столицы мексиканского штата Юкатан, и направлялся в международный аэропорт Галвестон-Шоулз, расположенный примерно в 80 километрах к юго-востоку от Хьюстона, крупнейшего города в Техасе.

На место крушения прибыли группа водолазов, группа экспертов по расследованию преступлений, а также подразделение беспилотников и патрульные. «В координации с местными властями немедленно были активированы протоколы поисково-спасательной операции», — говорится в заявлении ВМС Мексики. В Береговой охране США заявили о проведении расследования причин крушения самолета.

