Мир

Двухлетний ребенок погиб в результате крушения самолета в США

2 минуты чтения 08:38

Самолет военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в американском штате Техас. В результате погибли пять человек, в том числе двухлетний ребенок, сообщает CNN со ссылкой на Береговую охрану США.

Как пишет издание, на борту находились восемь человек — четыре члена экипажа ВМС и четыре гражданских лица, нуждавшихся в медицинской помощи. Самолет перевозил пациентов с ожогами, сообщил шериф округа Галвестон в Техасе Джимми Фуллен.

Еще два человека были найдены живыми, однако об их состоянии пока не сообщалось. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести. По словам жителей острова Галвестон, в момент крушения видимость была «буквально нулевой», и это не редкость вблизи острова, где туман может наступить за считанные минуты.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

По данным Береговой охраны, сообщение о крушении поступило около 15:17 по местному времени в понедельник. Согласно данным FlightRadar24, небольшой двухмоторный самолет вылетел из Мериды, столицы мексиканского штата Юкатан, и направлялся в международный аэропорт Галвестон-Шоулз, расположенный примерно в 80 километрах к юго-востоку от Хьюстона, крупнейшего города в Техасе.

На место крушения прибыли группа водолазов, группа экспертов по расследованию преступлений, а также подразделение беспилотников и патрульные. «В координации с местными властями немедленно были активированы протоколы поисково-спасательной операции», — говорится в заявлении ВМС Мексики. В Береговой охране США заявили о проведении расследования причин крушения самолета.

Ранее в городе Луисвилл в штате Кентукки потерпел крушение грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11F. Он разбился при взлете, в результате погибли семь человек, еще 11 пострадали.

