Россиянин бил битой и резал знакомую несколько дней

Жителя Хабаровского края арестовали по обвинению в том, что он несколько дней унижал и с особой жестокостью избивал знакомую, с которой все это время распивал алкогольные напитки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии силовиков, в конце сентября 2025 года жительница села Некрасовка встретила свою знакомую и ее сожителя, чье имя не называется, которые пригласили ее к себе на дачу. Там компания пила алкоголь и в какой-то момент между гостьей и ранее судимым 40-летним мужчиной «возник беспочвенный конфликт».

«Возмущенный оскорблениями, злоумышленник взял нож и нанес им многочисленные порезы по ногам и рукам потерпевшей. После чего компания вновь продолжила употреблять спиртное вплоть до вечера 25 сентября, пока пострадавшая не ушла домой», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, следователи утверждают, что все это время обвиняемый периодически унижал женщину, «издевался над ней, выкручивая ей пальцы рук и избивая деревянной битой по различным частям тела», а также отрезал ей прядь волос.

В СК добавили, что в отношении арестованного была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине предъявлены обвинения в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенные с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего (п. «д» ч. 2 ст. 117 УК).

Представители следствия, отвечая на вопросы РИА «Новости», уточнили, что обвиняемый не удерживал пострадавшую силой, но та, с ее слов, боялась уйти. При этом силовики отметили, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Новые обвинения грозят ему наказанием вплоть до до семи лет лишения свободы.