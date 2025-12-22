EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянин бил битой и резал знакомую несколько дней

2 минуты чтения 12:56

Жителя Хабаровского края арестовали по обвинению в том, что он несколько дней унижал и с особой жестокостью избивал знакомую, с которой все это время распивал алкогольные напитки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии силовиков, в конце сентября 2025 года жительница села Некрасовка встретила свою знакомую и ее сожителя, чье имя не называется, которые пригласили ее к себе на дачу. Там компания пила алкоголь и в какой-то момент между гостьей и ранее судимым 40-летним мужчиной «возник беспочвенный конфликт».

«Возмущенный оскорблениями, злоумышленник взял нож и нанес им многочисленные порезы по ногам и рукам потерпевшей. После чего компания вновь продолжила употреблять спиртное вплоть до вечера 25 сентября, пока пострадавшая не ушла домой», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, следователи утверждают, что все это время обвиняемый периодически унижал женщину, «издевался над ней, выкручивая ей пальцы рук и избивая деревянной битой по различным частям тела», а также отрезал ей прядь волос.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

В СК добавили, что в отношении арестованного была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Мужчине предъявлены обвинения в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенные с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего (п. «д» ч. 2 ст. 117 УК).

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Представители следствия, отвечая на вопросы РИА «Новости», уточнили, что обвиняемый не удерживал пострадавшую силой, но та, с ее слов, боялась уйти. При этом силовики отметили, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Новые обвинения грозят ему наказанием вплоть до до семи лет лишения свободы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян