Экономика

Revolut предупредил граждан Украины о скорой блокировке счетов

3 минуты чтения 21:15

Онлайн-банк Revolut прекращает обслуживание пользователей из Украины. Компания уже разослала уведомления своим украинским клиентам о скором закрытии их банковских счетов, сообщает Forbes Ukraine. 

Самый дорогой стартап Великобритании, впоследствии ставший крупнейшей финтех-компанией Европы, онлайн-банк Revolut объявил, что через 60 дней счета пользователей из Украины будут заблокированы. 

«Согласно местным нормам, мы с сожалением сообщаем, что больше не сможем предоставлять наши услуги жителям Украины. Надеемся, что в будущем это будет возможно», — говорится в официальном сообщении онлайн-банка.

В течение следующих двух месяцев пользоваться счетами можно будет в обычном режиме. Однако уже 22 февраля 2026 года запрет вступит в силу, поэтому в Revolut посоветовали украинским пользователям заранее вывести все средства на внешний банковский счет. 

Revolut стал официально предоставлять банковские услуги для жителей Украины 11 февраля 2025 года. Через две недели Национальный банк Украины заявил о необходимости получения онлайн-банком специальной лицензии, регламентирующей деятельность в стране. 

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

Ограничения на использование банковских счетов Revolut коснулись и жителей России: онлайн-банк начал замораживать их 1 ноября 2025 года. Под блокировки попали даже россияне, которые открыли счета по гуманитарным визам Евросоюза. В компании объяснили свои действия необходимостью исполнения 19-го пакета санкций ЕС против России.

Позже россияне столкнулись с новыми ограничениями. Так, в Revolut сообщили, что сервис больше не может обрабатывать переводы с «карты на карту» из 52 государства. В их число вошли Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Турция, ОАЭ, Сербия, Израиль, а также популярные туристические направления вроде Таиланда, Кубы и Вьетнама.

Основатель и гендиректор Revolut, а также бывший гражданин России Николай Сторонский объяснил блокировку счетов россиян требованиями европейских банковских регуляторов. 

