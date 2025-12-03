Пользователи Revolut в Европе сообщили о новых запретах на пополнение счетов

Проживающие в странах ЕС россияне сообщили о новых ограничениях при попытке пополнить свои счета в Revolut. Как минимум пять клиентов онлайн-банка не смогли перевести деньги с карт, выпущенных в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, сообщает Oninvest.

Кроме того, на французской версии сайта банка официально пополнился список стран, с карт которых перевести деньги больше не получится. В него входят 52 государства, среди них — Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Турция, ОАЭ, Сербия, Израиль, а также популярные туристические направления вроде Таиланда, Кубы и Вьетнама.

По словам держателей карт, служба поддержки Revolut в частном порядке объяснила им, что с 1 декабря 2025 года сервис не может обрабатывать переводы с «карты на карту» из этих стран для пользователей, проживающих в ЕС. В банке отметили, что новые ограничения носят постоянный характер и «любые подобные будущие транзакции» также будут отклонены. При этом ни один из банков, с карт которых пытались пополнить счет, не находится под санкциями, подчеркивает Oninvest.

В Revolut ссылаются на изменения в политике комплаенса международных платежных систем, которые отнесли ряд юрисдикций к «высокорисковым» для пополнения со сторонних карт. Из переписки с поддержкой, с которой ознакомился Oninvest, следует, что онлайн-банк обязан соблюдать эти требования и не вводил ограничения по собственной инициативе.

Пользователи также сообщили, что переводы не проходили и через мобильные приложения банков СНГ, попытки пополнения завершались ошибками. В то же время представители Revolut уточняют, что речь идет именно о пополнении с карт, а другие способы — например, переводы через Apple Pay, Google Pay или международные банковские платежи — продолжают работать.

Новые ограничения совпали с последовательным ужесточением европейских санкций. После принятия 19-го пакета в ноябре россияне и беларусы, легально проживающие в ЕС, начали получать от Revolut уведомления о необходимости подтвердить свое право на пребывание в Европе. Некоторым пользователям сервис временно заблокировал счета до обновления документов.

Похожее требование в начале декабря ввел еще один крупный финсервис — Wise. Держателям российских и беларусских паспортов предложили подтвердить гражданство или ВНЖ ЕС до конца января 2026 года.