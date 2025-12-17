Основатель Revolut объяснил блокировку счетов россиян

Основатель и гендиректор Revolut Николай Сторонский дал интервью журналистке Елизавете Осетинской, в котором объяснил блокировку счетов живущим в Европе россиянам. По его словам, такие меры обусловлены двумя факторами.

В частности, Сторонский отметил, что документы вроде временного вида на жительство, можно легко подделать, поэтому «во многих случаях многие банки их просто не принимают». Еще одной причиной он назвал «давление со стороны регулятора».

«Мы просто делаем четко то, что говорит законодательство, это первый уровень. И второй уровень — еще есть какие-то ожидания регулятора. Ожидания регулятора могут быть гораздо более жесткие, чем само законодательство. Они зависят от политических трендов каких-то. В такие моменты, когда регулятор говорит более завышенные ожидания по сравнению с законодательством, мы как бы вынуждены подчиняться тоже», — отметил бизнесмен.

Сторонский также рассказал по какой причине отказался от российского гражданства. По словам миллиардера, он развивает крупный банковский бизнес и стремится сделать его международным. «С русским паспортом этого невозможно сделать. Если вводят регуляции, которые запрещают людям с русским паспортом делать какой-то банковский бизнес в Европе, ты с этим ничего не можешь сделать. Санкции, регуляции», — объяснил он.

О том, что онлайн-банк Revolut начал замораживать и блокировать счета россиян, открытые по национальным визам типа D, стало известно в начале ноября. Тогда Revolut объяснил свои действия необходимостью соблюдения 19-го пакета санкций ЕС против России. В соответствии с ним банк может продолжать обслуживание клиентов из России только при наличии у них гражданства либо действующего вида на жительство в странах ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.

Клиентам Revolut сообщил, что договоры с ними будут расторгнуты 31 декабря 2025 года. На период блокировки счетов пользователей лишили возможности пополнять счета, снимать средства, расплачиваться картами и переводить деньги другим клиентам Revolut.

При этом в Еврокомиссии проекту «Ковчег», помогающему россиянам за рубежом, заявили, что счета граждан России, законно проживающих в странах ЕС, блокироваться не должны.