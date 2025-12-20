В рассекреченных документах по делу Эпштейна нашли упоминание о встрече Трампа с 14-летней девочкой

В опубликованных Минюстом США материалах дела осужденного за педофилию и вовлечение несовершеннолетних в проституцию финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминание о встрече нынешнего президента США Дональда Трампа с одной из жертв, которой на тот момент было 14 лет.

В документе приводится фрагмент показаний девочки, чье имя в опубликованных материалах заменено традиционным для таких случаев псевдонимом Джейн Доу. По ее словам, в конце 1990-х годов Эпштейн привез ее к Трампу в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы познакомить. В какой-то момент Эпштейн толкнул Трампа локтем и, указав на девушку, шутливо спросил: «Хорошая, правда?», на что Трамп рассмеялся и закивал.

По словам Доу, она была очень смущена и почувствовала себя неловко, но из-за юного возраста не поняла почему. Она также заявила, что Эпштейн в течение многих лет насиловал ее и заставлял заниматься проституцией. При этом обвинений в адрес Трампа с ее стороны в опубликованных документах нет.

Обнародованный накануне массив из восьми тысяч документов лишь часть архива материалов дела Эпштейна. В опубликованной части Трамп, который, в том числе по собственным словам, был близким другом финансиста-педофила, упоминается лишь несколько раз. Кроме показаний жертвы Эпштейна, имя нынешнего президента США есть в бортовых журналах личного самолета Эпштейна, адресной книге, служебных записках о пропущенных звонках, а также на одном фото.

На нем запечатлены Эпштейн с девушка, чье лицо скрыто. Мужчина одной рукой обнимает девушку за талию, а в другой держит в руках гигантский чек, выписанный Трампом. Ранее похожий снимок опубликовали американские демократы.

Фото входило в скрапбук, подготовленный к 50-летию Эпштейна, и сопровождалось подписью. «Джеффри рано проявил таланты в работе с деньгами и женщинами! Продает «полностью обесцененную» [имя скрыто] Дональду Трампу за 22,5 тысячи долларов», — гласила она.