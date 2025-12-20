СМИ: зарубежные банки ужесточили контроль за счетами россиян

Банки «дружественных» стран усилили контроль за транзакциями россиян. Это произошло на фоне того, что Евросоюз внес Россию в список государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, передает РБК со ссылкой на юристов и финансовых консультантов.

По данным издания, усиленный контроль касается как физических, так и юридических лиц. В основном он затрагивает переводы в евро и долларах. Финансовые организации стали проводить дополнительные проверки, а в некоторых случаях приостанавливать переводы.

Так, с ограничениями разной степени столкнулись клиенты сербского Alta Bank и армянских АМИО Банка и Юнибанка. Возвраты средств и отказы по операциям возникают также в банках Казахстана, Таджикистана и Омана. Иногда транзакции отклоняются на уровне банков-корреспондентов.

Как пишет РБК, россияне сталкиваются с требованиями предоставить дополнительные документы и увеличением сроков переводов. В некоторых случаях им отказывают в открытии новых счетов или в обслуживании старых даже при наличии ВНЖ.

Юристы отметили, что с момента вступления в силу решения Еврокомиссии о внесении России в черный финансовый список положение россиян ухудшится. Им станут чаще задавать вопросы о происхождении средств и конечных бенефициарах, а внимание банков будут привлекать переводы в 5–10 тысяч евро, которые раньше считались незначительными суммами.

О том, что Еврокомиссия решила внести Россию в черный список, стало известно в начале декабря. Постановление должно вступить в силу в течение месяца после того, как его рассмотрят Европарламент и Евросовет.