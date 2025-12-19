Убивший рабочего и изнасиловавший его жену военный совершил суицид в СИЗО

Российский военнослужащий Алексей Кострикин, обвиняемый в убийстве рабочего и изнасиловании его жены, покончил с собой в белгородском СИЗО-3. Это подтвердили изданию «7х7» в областном управлении ФСИН.

По словам представителя пресс-службы ведомства, Кострикин покончил с собой 19 декабря. По факту его смерти проводится внутриведомственная проверка.

«Реанимационные мероприятия результата не принесли, врачами скорой помощи была констатирована смерть обвиняемого. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — рассказали в пресс-службе управления ФСИН по Белгородской области.

По версии следствия, рядовой Алексей Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Шебекинского округа, убил владельца частного дома, затем изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления. Через несколько часов его задержали сотрудники военного следственного отдела по Белгородскому гарнизону.

По информации белгородского издания «Фонарь», погибшего звали Сергей, ему было 56 лет. Он работал на заводе в Шебекинском районе. Сотрудники предприятия подтвердили редакции, что погибший был их коллегой. Другое местное СМИ сообщает, что в нападении могли участвовать несколько человек, но задержали пока только одного. Журналисты также уточнили, что изнасилованная женщина работала школьной учительницей.

После задержания Кострикин сбежал из-под стражи. В то же время в Новой Таволжанке произошло второе убийство. В Следственном комитете заявили, что главный подозреваемый в этом преступлении — сбежавший военный. Его снова задержали 5 ноября в селе Вознесеновка. Силовики прострелили мужчине ноги.