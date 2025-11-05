Российского военного подозревают в убийстве двоих мужчин и изнасиловании жены одного из них

В Белгородской области задержали сбежавшего военнослужащего Алексея Кострикина. Его подозревают в двух убийствах и изнасиловании. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Пепел».
Он также опубликовал видео с Кострикиным. На кадрах мужчина с сигаретой в руках лежит на улице в луже собственной крови. По данным телеграм-канала, задержавшие его военные прострелили ему ноги.
Позже сообщение о задержании Кострикина подтвердило региональное управление Следственного комитета. Там уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (п.«е» ч. 2 ст. 105 УК) и изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК).
О первом убийстве, предположительно, совершенном Кострикиным, стало известно 29 октября. Как сообщалось, военнослужащий проник в частный дом в селе Таволжанка Шебекинского района Белгородской области. Там он убил хозяина дома, некоего Сергея, а затем изнасиловал его жену. Тогда же сообщалось, что Кострикин задержан.
31 октября появились сообщения, что предполагаемый убийца и насильник смог совершить побег из военного комиссариата Белгородской области. Как сообщалось, он угнал автомобиль Renault Logan, на котором скрылся от преследования.
В тот же день автомобиль был найден, но Кострикина в нем не оказалось. 3 ноября «Пепел» написал, что Кострикина подозревают в совершении нового убийства во все том же селе Новая Таволжанка. По данным телеграм-канала, его жертвой стал вернувшийся проверить жилье хозяин дома, в котором предполагаемый убийца скрывался от силовиков, пока его жители отсутствовали.
Как отмечал «Пепел», успешно скрываться от преследования Кострикину, вероятно, помогли навыки проводника. В этом районе он сопровождал подразделения российских военных, показывая им маршруты в обход минных полей.