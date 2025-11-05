EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Российского военного подозревают в убийстве двоих мужчин и изнасиловании жены одного из них

2 минуты чтения 15:47

В Белгородской области задержали сбежавшего военнослужащего Алексея Кострикина. Его подозревают в двух убийствах и изнасиловании. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Пепел».

Он также опубликовал видео с Кострикиным. На кадрах мужчина с сигаретой в руках лежит на улице в луже собственной крови. По данным телеграм-канала, задержавшие его военные прострелили ему ноги.

Позже сообщение о задержании Кострикина подтвердило региональное управление Следственного комитета. Там уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (п.«е» ч. 2 ст. 105 УК) и изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК).

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

О первом убийстве, предположительно, совершенном Кострикиным, стало известно 29 октября. Как сообщалось, военнослужащий проник в частный дом в селе Таволжанка Шебекинского района Белгородской области. Там он убил хозяина дома, некоего Сергея, а затем изнасиловал его жену. Тогда же сообщалось, что Кострикин задержан.

31 октября появились сообщения, что предполагаемый убийца и насильник смог совершить побег из военного комиссариата Белгородской области. Как сообщалось, он угнал автомобиль Renault Logan, на котором скрылся от преследования.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

В тот же день автомобиль был найден, но Кострикина в нем не оказалось. 3 ноября «Пепел» написал, что Кострикина подозревают в совершении нового убийства во все том же селе Новая Таволжанка. По данным телеграм-канала, его жертвой стал вернувшийся проверить жилье хозяин дома, в котором предполагаемый убийца скрывался от силовиков, пока его жители отсутствовали.

Как отмечал «Пепел», успешно скрываться от преследования Кострикину, вероятно, помогли навыки проводника. В этом районе он сопровождал подразделения российских военных, показывая им маршруты в обход минных полей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству