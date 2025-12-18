СМИ сообщили о расколе в Европе из-за российских миллиардов

Лидеры европейских стран разделились на два лагеря из-за переговоров по предоставлению Украине финансирования за счет замороженных российских активов. Как пишет Politico, им вряд ли удастся договориться о компромиссе.

По данным издания, перед саммитом в Брюсселе члены Евросоюза спорят, следует ли выдавать Украине кредит на основе замороженных резервов Центробанка России, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Германия, наряду со странами Северной и Восточной Европы, считает, что альтернативы этой схеме нет. Однако этой позиции сопротивляются Бельгия и Италия, которые настаивают на поддержке Украины с помощью долга ЕС, обеспеченного общим бюджетом блока. Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия также выступили против использования российских активов.

В то же время Politico пишет о способе выхода из этого тупика. «Я предложила два разных варианта для предстоящего заседания Европейского совета: один основан на активах, а другой — на заимствованиях ЕС. И нам придется решить, какой путь мы хотим выбрать», — заявила накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Неназванные источники рассказали изданию, что ключом к принятию решения было бы исключение Венгрии и Словакии из общей схемы совместного долга. Согласование такой схемы дало бы поддержку подорванным финансам Украины, поскольку ее казна рискует опустеть к апрелю следующего года, отмечает Politico.

Financial Times, в свою очередь, сообщила, что в Бельгии, Италии и Австрии усилились опасения по поводу последствий использования российских активов. По словам источника газеты, в Москве рассматривают возможность конфискации любых оставшихся западных активов в России в качестве ответной меры.

Ранее Центробанк сообщил о подаче иска к депозитарию Euroclear. По данным российских СМИ, его сумма превысила 18 триллионов рублей. Кроме того, Кремль разработал ряд нормативных мер, которые облегчат дальнейшие конфискации. Теперь Россия может конфисковать местные дочерние предприятия западных компаний в соответствии с указом, подписанным Владимиром Путиным в сентябре, который вводит ускоренную процедуру национализации.

По мнению бельгийских чиновников, Euroclear станет первой жертвой потенциальных ответных мер России, которая заблокировала около 17 миллиардов евро клиентов депозитария. Кроме того, в России продолжают работать австрийский банк Raiffeisen и итальянский банк UniCredit.

Financial Times отмечает, что Кремль также пригрозил подать в зарубежные суды на западные правительства, компании и частных инвесторов, однако нанятые Еврокомиссией юристы скептически отнеслись к возможности России оспорить использование своих активов. По их мнению, риск привлечения государств-членов ЕС к ответственности в международных судах «значительно преувеличен».