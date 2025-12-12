EN
Центробанк подаст в суд на европейский депозитарий

09:56 | Обновлено: 12:04

Российский Центробанк сообщил, что подает иск к европейскому депозитарию Euroclear, где хранятся замороженные российские активы. Иск будет рассматривать Арбитражный суд Москвы, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», — говорится в заявлении.

Регулятор потребовал «взыскать причиненных Банку России убытки», обвинив Euroclear в «незаконных действиях» и в попытках использовать российские активы без согласия ЦБ. Сумму ущерба регулятор не уточнил.

Кроме того, Центробанк впервые отреагировал на планы Евросоюза использовать замороженные российские активы для помощи Украине. В своем заявлении регулятор назвал их «незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов».

Центробанк отметил, что он намерен оспаривать любые решения Еврокомиссии, которые позволят европейским странам использовать российские активы.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — заявили в ЦБ.

В бельгийском Euroclear находится большая часть из замороженных 260 миллиардов евро российских активов. Накануне большинство европейских стран поддержали идею бессрочной блокировки российских миллиардов. В то же время, как пишет Financial Times, банки Великобритании выступили против использования хранящихся у них российских активов, опасаясь юридических последствий. Такие же опасения раньше высказывали в Бельгии.

