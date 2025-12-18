EN
Общество

Подруга Долиной рассказала о переставшей выходить на связь певице

2 минуты чтения 14:53 | Обновлено: 15:43
Подруга Долиной рассказала о переставшей выходить на связь певице

Актриса Вера Сотникова заявила, что не может связаться с певицей Ларисой Долиной после решения Верховного суда по делу о продажи ее квартиры. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в инстаграме.

«Лариса, дорогая! Куда написать? Как тебя найти? Как поддержать? Приехала с гастролей и увидела, что в СМИ пишут о твоей ситуации» — написала Сотникова.

В своем обращении она также осудила волну критики в адрес Долиной и подчеркнула, что выступает против травли и ненависти к артистке.

«Господи. Как же поменялось время. Как это так можно, не зная ничего, ни в чем не разбираясь, ничего не понимая, хейтить с удовольствием и наслаждаться состоянием человека, доведенного до сумасшествия от несправедливости и бессилия что-либо изменить? Получать удовольствие от вседозволенности — напишу, унижу, оболгу и обратку не получу. Писать-то можно, оказывается все, что хочется — не в лицо же говорят. Гадко, пошло. Какая бы ни была ситуация нельзя так распускать язык и руки», — считает актриса.

Сотникова предложила певице остановиться у нее дома и заявила, что также свяжеться по этому вопросу с ее директором.

«Приезжай ко мне. У меня красивый дом, не большой, но мы поместимся. Я реально предлагаю тебе свой кров. Понимаю, что ты сильная, что со всем справишься, но иногда нужна помощь, не материальная, просто поддержка и предложение от всего сердца. Обниму тебя, выпьем вина и начнем все сначала», — написала актриса.

Директор Долиной Сергей Пудовкин, в свою очередь, заявил, что больше никогда не будет комментировать историю с квартирой. «Подъем» пишет, что он также отказался сообщать, удалось ли Сотниковой с ним связаться.

«У меня больше не будет никогда никаких комментариев на эту тему, вообще никогда. Неважно, никакая тема, которая связана с этим вопросом — от меня комментариев больше не будет», — ответил он изданию.

Последнее заседание по делу о проданной квартиры Долиной прошло в Верховном суде 16 декабря. Суд постановил, что артистка, как дееспособный человек, должна в первую очередь «самостоятельно отвечать за последствия своего поведения». Таким образом суд признал право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье, а ее иск о выселении Долиной отправил на новое рассмотрение.

Фото:Alexander Shcherbak / TASS / ZUMA / Scanpix

