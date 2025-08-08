«Черная вдова» из Ирана призналась в убийстве 11 мужей

В Иране начался суд против Колшум Акбари, обвиняемой в убийстве 11 своих мужей в период с 2001 по 2023 год, сообщает Al Arabiya. Всего у Акбари было больше 20 партнеров, и многие из них мертвы, поэтому следователи подозревают ее в большем числе убийств. После смерти каждого мужа женщина получала их наследство.

По версии следствия, в одном из своих первых убийства Акбари отравила мужа техническим спиртом, а потом задушила подушкой. После этого женщина получила в наследство большой участок земли убитого мужчины.

Последний круиз На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство Криминал 7 минут чтения

Иранские СМИ сообщают, что Акбари выбирала пожилых обеспеченных мужчин, перед этим проверяя их финансовое положение. Всего она заключила 18 временных браков и 19 постоянных союзов, которые закончились смертью мужей. Временный брак (мута) в Иране позволяет официально оформить отношения на определенный период — от часа до нескольких лет.

Во многих других случаях женщина медленно травила своих мужей смесью препаратов от диабета и для улучшения сексуальной функции, иногда добавляя туда технический спирт, считают следователи. В одном из эпизодов она задушила мужчину влажным полотенцем, перед этим ослабив его с помощью медикаментов.

Так как все жертвы Акбари были пожилыми, их смерть не вызывала ни у кого подозрений. К тому же женщина показательно заботилась о них до самой смерти и отвозила их в больницу, если им становилось плохо. Однако после того, как мужчин выписывали, она продолжала давать им яд.

Любовь на чердаке Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет Криминал 16 минут чтения

Дело против Акбари завели в 2023 году, когда в полицию обратился сын мужчины по имени Азизолла Бабаи, который умер вскоре после свадьбы. Его сыну эта смерть показалась подозрительной, и он потребовал провести вскрытие. Позднее знакомый рассказал ему похожую историю: его отец тоже был женат на Акбари, женщина попыталась отравить его алкоголем, после чего он выжил и развелся с ней.

Когда Акбари задержали, она призналась в убийстве 80-летнего Бабаи и рассказала еще о 10 своих жертвах. По данным властей, Акбари около 50 лет, однако родственники жертв утверждают, что она намного старше.

Al Arabiya пишет, что в суде участвуют более 45 родственников и наследников жертв. Семьи четырех жертв подали ходатайство о смертной казни Акбари, остальные истцы представят свои требования на следующем заседании.