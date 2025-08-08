EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

«Черная вдова» из Ирана призналась в убийстве 11 мужей

2 минуты чтения 18:42

В Иране начался суд против Колшум Акбари, обвиняемой в убийстве 11 своих мужей в период с 2001 по 2023 год, сообщает Al Arabiya. Всего у Акбари было больше 20 партнеров, и многие из них мертвы, поэтому следователи подозревают ее в большем числе убийств. После смерти каждого мужа женщина получала их наследство.

По версии следствия, в одном из своих первых убийства Акбари отравила мужа техническим спиртом, а потом задушила подушкой. После этого женщина получила в наследство большой участок земли убитого мужчины.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

Иранские СМИ сообщают, что Акбари выбирала пожилых обеспеченных мужчин, перед этим проверяя их финансовое положение. Всего она заключила 18 временных браков и 19 постоянных союзов, которые закончились смертью мужей. Временный брак (мута) в Иране позволяет официально оформить отношения на определенный период — от часа до нескольких лет.

Во многих других случаях женщина медленно травила своих мужей смесью препаратов от диабета и для улучшения сексуальной функции, иногда добавляя туда технический спирт, считают следователи. В одном из эпизодов она задушила мужчину влажным полотенцем, перед этим ослабив его с помощью медикаментов.

Так как все жертвы Акбари были пожилыми, их смерть не вызывала ни у кого подозрений. К тому же женщина показательно заботилась о них до самой смерти и отвозила их в больницу, если им становилось плохо. Однако после того, как мужчин выписывали, она продолжала давать им яд.

Любовь на чердаке
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
Криминал16 минут чтения

Дело против Акбари завели в 2023 году, когда в полицию обратился сын мужчины по имени Азизолла Бабаи, который умер вскоре после свадьбы. Его сыну эта смерть показалась подозрительной, и он потребовал провести вскрытие. Позднее знакомый рассказал ему похожую историю: его отец тоже был женат на Акбари, женщина попыталась отравить его алкоголем, после чего он выжил и развелся с ней.

Когда Акбари задержали, она призналась в убийстве 80-летнего Бабаи и рассказала еще о 10 своих жертвах. По данным властей, Акбари около 50 лет, однако родственники жертв утверждают, что она намного старше.

Al Arabiya пишет, что в суде участвуют более 45 родственников и наследников жертв. Семьи четырех жертв подали ходатайство о смертной казни Акбари, остальные истцы представят свои требования на следующем заседании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования