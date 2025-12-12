Трамп сравнил мир в Украине со «сложной сделкой с недвижимостью»

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что из мирного плана по Украине «кое-что выкинули», и сравнил переговорный процесс с заключением «сложной сделки по недвижимости». Трансляцию выступления Трампа вел Белый дом.

По словам Трампа, сейчас план мирного соглашения разделен на «четыре или пять разных частей». «[Разработать мирное соглашение] сложно, потому что приходится делить землю определенным образом, это не самое простое дело. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу», — заявил американский президент.

Он в очередной раз отметил, что США стремятся к завершению войны в Украине, чтобы остановить «тысячные убийства» и «спасти много жизней». Трамп подчеркнул, что США не участвуют в войне, а лишь вовлечены в переговоры по ее окончанию.

В то же время The Wall Street Journal сообщает, что между Москвой и Киевом остаются значительные разногласия, в том числе по территориальным вопросам. По данным издания, два дня назад Трамп созвонился с европейскими лидерами. Отмечается, что разговор был «напряженный», и американский президент потребовал от Европы надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на территориальные потери и ограничение численности ВСУ.

Также, по словам источников газеты, в ходе разговора Трамп повторил свою критику в адрес Зеленского, обвинив его в том, что он якобы не читал американский мирный план.

Politico, в свою очередь, пишет, что Украина предложила США создать демилитаризованную «свободную экономическую зону» в Донбассе. Издание называет это предложение «попыткой привлечь Трампа». Накануне Зеленский также прокомментировал эту идею и допустил проведение референдума в Донбассе.