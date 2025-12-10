EN
Зеленский предложил разработать закон о выборах во время войны

2 минуты чтения 22:25

Депутаты Верховной Рады Украины разработают поправки в закон, который запрещает проводить выборы в условиях военного положения. С подобной инициативой выступил президент страны Владимир Зеленский.

«Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине — о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

На проведении в Украине выборов неоднократно настаивал Владимир Путин. Он заявлял, что украинская власть нелегитимна, так как до сих пор не провела голосование. Из-за этого Путин считает, что документы по мирным договоренностям подписать с Киевом невозможно.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
Интернет и мемы6 минут чтения

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico также заявил о необходимости проведения выборов в Украине. По его мнению, отказ от голосования противоречит принципам демократии. Однако он не исключил, что на выборах снова может победить Зеленский.

На следующий день после выхода интервью Зеленский сообщил, что готов провести выборы в ближайшие три месяца, но для этого США и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности.

