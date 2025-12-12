EN
Попытка «успокоить душу» умершей матери едва не стоила мужчине жизни

2 минуты чтения 18:50 | Обновлено: 19:19
В восточном Китае 60-летний житель отдаленного сельского района по фамилии Чень заразился смертельно опасной болезнью, выполняя традиционный похоронный обряд после смерти своей матери. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.

Мать Ченя скоропостижно скончалась в возрасте 86 лет. При этом издание отмечает, что она всю жизнь отличалась отменным здоровьем, не имела хронических заболеваний и несмотря на считающийся преклонным возраст ежедневно работала в поле.

Однако в какой-то момент самочувствие женщины резко ухудшилось, начались диарея и рвота, а затем наступила смерть. После похорон матери ее сын, соблюдая распространенный похоронный обычай, стал спать в кровати умершей. Обряд предписывает делать так в течение 35 дней после смерти родственника, чтобы помочь его душе успокоиться и благополучно добраться в загробный мир.

Однако уже на десятый день мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Первыми симптомами были слабость и боли в мышцах, а затем начались рвота и диарея, как у его матери перед смертью.

Ченя отправили в больницу, где ему диагностировали клещевой вирус. По словам врачей, это опасная инфекция, может вызывать высокую температуру, расстройства желудочно-кишечного тракта, а в тяжелых случаях приводит к иммунной дисфункции и отказу органов.

По версии медиков, мать Ченя заразилась тем же вирусом во время работы в поле, где ее укусил клещ. А сам мужчина заразился из-за контакта с остатками выделений умершей, сохранившимися на ее кровати и постельных принадлежностях.

Фото:Reuters

