Общество

Учителя школы в Воронеже заподозрили в педофилии

2 минуты чтения 22:15 8 декабря

В отношении учителя одной из школ Воронежа возбуждено уголовное дело по двум статьям — половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК) и развратные действия (ч. 1 ст. 135 УК). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

В сообщении пресс-службы ведомства от 7 декабря не уточняется, о какой школе идет речь, а также какой предмет преподавал подозреваемый в педофилии учитель. Его имя также не называется.

Следователи обещали оценить действия не только фигуранта уголовного дела, но и администрации школы. Они также обратились к пострадавшим с просьбой написать заявления на учителя.

Первой о насилии в отношении несовершеннолетних со стороны преподавателя воронежской школы за три дня до возбуждения уголовного дела написала лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко. По ее словам, к ней обратилась не пострадавшая, а взрослая сестра ее подруги.

«Инфа у нас от взрослой сестры этой подруги девочки, которая вообще живет в другом городе за 200 километров, но у этой девочки <…> есть мама. И мама тоже в курсе. И мама не за 200 километров, а рядом. Но она полностью самоустранилась и дочери посоветовала не лезть. Сказала — это ее личная жизнь», — рассказала Левченко 4 декабря.

По словам активистки, речь идет об учителе физкультуры, который работал в 104-й школе Воронежа. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza назвал фигуранта дела Владиславом Витальевичем. На сайте образовательного учреждения данные о таком преподавателе отсутствуют.

По информации Левченко, 15-летняя пострадавшая, написала заявление на учителя и его уволили в тот же день. При этом подозреваемый находится не в СИЗО, добавляла она. В пресс-релизе СК также не говорится о мере пресечения мужчине.

После публикации истории о первой пострадавшей, по словам Левченко, ей начали массово писать другие учащиеся 104-й школы в Воронеже.

«Вчера до самой ночи мне в личку и в комментарии приходили сообщения от учеников седьмого, восьмого и девятого классов 104-й школы города Воронежа. Я думала, что за свою многолетнюю практику повидала все, но такого не было никогда: чтобы почти каждую минуту прилетали сообщения от разных детей, и от мальчиков и от девочек, и все они подтверждали: их учитель физкультуры — махровый педофил», — отмечала Левченко, подтверждая свои слова скриншотами сообщений.

В сообщениях ученики жаловались активистке, что учитель физкультуры трогал девочек за интимные места, а мальчиков пытался уличить в гомосексуальности.

«Были пошлые шутки, как в сторону девочек, так и мальчиков. Девочек мог потрогать за грудь, типа случайно. Периодически он запирался с восьмиклассницами в своей каморке, и оттуда были странные звуки. Соблазнял девочек, ругался матом, тусил с пацанами и девчонками из разных классов, покупал им напитки», — говорится в одном из сообщений, которые опубликовала Левченко.

Кроме того, некоторые писали активистке, что учитель физкультуры флиртовал, целовался с ученицами и склонял их к сексу. По словам Левченко, у нее есть информация, что минимум у пяти девочек был с преподавателем половой контакт.

«Половина старших классов в курсе, что физрук, учительница начальных классов и ученица восьмого класса устраивали тройничок. Не понимаю, почему об этом все молчат», — рассказал автор одного из таких сообщений.

Левченко также отправили скриншот сообщения, которое, как утверждается, написала одна из пострадавших от действий учителя. «Мы с Владом три дня назад потрахались. И из меня три дня кровь идет. Не как месячные, а как выделения кровяные. И вот я думаю, это может быть связано с тем, что что-то повредили или типа того», — говорится в нем.

Сам учитель, как заявила Левченко, не стал отрицать свои отношения с 15-летней девочкой, но, пытаясь уйти от ответственности, якобы позвал пострадавшую замуж. Несмотря на появившуюся информацию родители некоторых учеников поддерживают педагога и даже планировали подать в СК петицию в защиту физрука, отметила активистка.

