Названы худшие блюда мира

2 минуты чтения 16:22 | Обновлено: 16:38
Названы худшие блюда мира

Гастрономическая платформа TasteAtlas опубликовала список из 100 самых неприятных блюд мира. Он составлен на основе пользовательских отзывов на платформе. В рейтинг вошли традиционные блюда из разных стран, которые получили низкие оценки из-за вкуса, внешнего вида или необычных ингредиентов.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир

Первое место в списке заняло исландское блюдо свид — это приготовленная целиком овечья голова. Перед готовкой ее опаливают на открытом огне, чтобы удалить шерсть, затем разрубают пополам, варят или запекают. Блюдо подают обычно с картофельным пюре или пюре из репы и желе из ревеня. Исторически оно возникло в условиях дефицита продуктов, когда использовали в пищу все части животного. Однако современным людям свид кажется отталкивающим из-за внешнего вида.

В список также вошли другие некоторые традиционные блюда северных стран. Среди них — так называемые кровяные блины, распространенные в Швеции, Финляндии и Норвегии. Их готовят из обычного блинного теста с добавлением животной крови, из-за чего блины приобретают темно-коричневый цвет. В них часто добавляют лук и специи, а подают с брусникой или брусничным вареньем. Многие пользователи сочли блюдо отвратительным.

Низкие оценки получили и клецки из ржаной или ячменной муки с добавлением крови, а также заливные угри, традиционное блюдо Лондона, представляющее собой кусочки угря в прозрачном желе.

В рейтинг вошли и блюда из других регионов мира. Среди них — популярные в Таиланде жареные во фритюре шелкопряды, которые подают как уличную закуску и ценят за высокое содержание белка.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал

Включены в антирейтинг и традиционные чилийские блюда из картофеля: лепешки milcao из тертого и отварного картофеля с добавлением жира и приправ и хлеб chapalele, состоящий из картофеля и муки и обычно подаваемый как гарнир к мясным блюдам. Низкие оценки этих блюд связаны не со вкусовыми качествами, а со слишком скучным составом и плотной текстурой.

В сотне худших блюд мира оказался и салат из России. Это салат Индигирка, популярный на севере страны, особенно в Якутии. Его делают из замороженной рыбы с маслом и специями. Салат занят 65-ю строчку рейтинга. Ранее в список неоднократно попадал холодец.

Авторы рейтинга, тем не менее, подчеркивают, что низкие оценки не означают отсутствия культурной ценности. Многие из этих блюд появились в условиях бедности и нехватки продуктов и до сих пор остаются важной частью местных кулинарных традиций.

Фото:Schneelocke / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

