Европе предсказали скорое будущее из sci-fi антиутопий

2 минуты чтения 21:58 | Обновлено: 22:03

Искусственный интеллект и роботы уже в самом ближайшем будущем станут объектом ненависти людей и орудием совершения преступлений. Об этом, как пишет The Telegraph, говорится в новом докладе европейского полицейского ведомства Europol.

В нем описываются новые сценарии роста социальной напряженности и киберпреступности на фоне массового внедрения автономных роботов в повседневную жизнь человека в течение ближайших десяти лет.

«Агентство не пытается предсказать будущее, а рассматривает правдоподобные сценарии, которые могут помочь принимать более обоснованные решения уже сегодня», — заявил представитель Europol, комментируя проведенную ведомством аналитическую  работу.

Доклад на 48 страницах описывает общество, в котором сервисные роботы становятся повседневной частью жизни, выполняя множество задач — от доставки посылок и уборки улиц, до работы в торговых центрах. Массовая роботизация, по мнению аналитиков Europol, приведет к росту безработицы и социального напряжения, которое, вероятно, будет выливаться в беспорядки, вандализм и нападения на роботов на улицах.

При этом даже незначительные инциденты, такие, как ошибка медицинского робота при назначении лекарств, могут стать причиной громких скандалов и будут только подпитывать популистские лозунги об угрозе, которую создают вездесущие машины для человека.

По мнению аналитиков Europol, новые технологии в области искусственного интеллекта и робототехники станут орудием в руках преступников и террористов, а силы правопорядка будут вынуждены перевооружаться, чтобы быть способными эффективно реагировать на новые угрозы.

Так, в докладе допускается, что злоумышленники смогут использовать карманные квадрокоптеры с элементами искусственного интеллекта для атак на электросети и системы водоснабжения или для организации побегов из тюрем. Примером еще одной угрозы авторы назвали риск взлома социальных роботов, ухаживающих за детьми и пожилыми людьми, с целью сбора информации и манипуляций.

Новые вызовы заставят полицейских осваивать новые виды вооружения и экипировки, считают в Europol. Так, в докладе говорится, что полиция начнет широко применять новые технологии, включая акустические системы обнаружения дронов, микроволновое оружие для вывода их из строя и так называемые robo-freezer guns, способные отключить автономную машину на расстоянии.

Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
