Журнал Time выбрал «человека года»

Американский журнал Time назвал «человеком года» «архитекторов искусственного интеллекта». Свежий номер издания вышел с обложкой, оформленной в стиле знаменитой фотографии «Обед на небоскребе», где вместо рабочих на стальной балке изображены глава владеющей социальной сетью Facebook компании Meta Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, владелец соцсети X Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, а также гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.

Обложки журнала TIME / llustration by Peter Crowther for TIME/ Painting by Jason Seiler for TIME

Ранее букмекерское агентство Polymarket оценивало шансы того, что редакторы Time выберут «человеком года» Искусственный Интеллект, в 69%. Вторым, согласно прогнозам букмекеров, был основатель и глава американской компании Nvidia Дженсен Хуанг, чьи шансы на победу оценивали в 14%, третьим — генеральный директор OpenAI Сэм Альтман с 10%, четвертым — папа римский Лев XIV с 4% и пятым президент США Дональд Трамп с 1%.

Нынешнего главу Белого дома Time называл «человеком года» в 2024 году, когда тот избрался на второй президентский срок. При этом в публикации говорилось, что первый срок Трампа на посту президента США завершился «позором» и штурмом Капитолия. «Политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории», — отмечала редакция издания.

Журнал Time называет выбранного им «человека года» в финальном номере издания, начиная с 1927 года. Журнал утверждает, что этого звания удостаивается личность, которая за прошедший год оказала самое значительное влияние на мировые события, независимо от того, было ли оно положительным или отрицательным. При этом редакция издания предупреждает, что не придерживается строгих формальных критериев при выборе.

В 2023 году Time назвал «человеком года» популярную американскую певицу Тейлор Свифт, а в 2022 — в год начала полномасштабного российского вторжения в Украину — этого звания удостоили украинского президента Владимира Зеленского.