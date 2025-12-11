Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше из-за раскопок в Крыму

Российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Б. задержало Агентство внутренней безопасности Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, уточнив, что речь идет о «заведующем отделе древней археологии Эрмитажа». РБК пишет, что эту должность занимает Александр Бутягин.

На сайте Эрмитажа сказано, что Бутягин является кандидатом исторических наук и ведет курс «Античной археологии» для археологов и студентов кафедры Истории Древней Греции и Рима.

По данным RMF FM, Бутягина разыскивала Украина за проведение незаконных археологических исследований в аннексированном Крыму. По версии Киева, археолог и его команда проводили раскопки в «Древнем городе Мирмекион» в Керчи без разрешений. Бутягин был руководителем работ, которые, как утверждают в Украине, привели к уничтожению объектов крымского культурного наследия. Ущерб оценили более чем в 200 миллионов гривен (375,5 миллионов рублей). Теперь Киев намерен добиваться экстрадиции ученого.

Радиостанция отмечает, что Бутягин оказался в Варшаве случайно, пока ехал из Нидерландов на Балканы. Его задержали еще на прошлой неделе, а украинская прокуратура разыскивала археолога с ноября.

После задержания Бутягина допросили в прокуратуре Варшавы, однако ученый отказался давать показания. Местный суд оставил археолога под стражей на 40 дней. Отмечается, что информацию о задержании Бутягина передали российским дипломатам, а запланированные мероприятия с его участием в России отменили.

RMF FM пишет, ссылаясь на представителей президента Украины Владимира Зеленского, что Крым с момента аннексии стал местом «систематического разграбления Россией исторического наследия и памяти». Собеседники радиостанции считают, что это является частью плана по «искоренению крымскотатарской и украинской идентичности на полуострове».