EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше из-за раскопок в Крыму

2 минуты чтения 11:38

Российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Б. задержало Агентство внутренней безопасности Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, уточнив, что речь идет о «заведующем отделе древней археологии Эрмитажа». РБК пишет, что эту должность занимает Александр Бутягин.

На сайте Эрмитажа сказано, что Бутягин является кандидатом исторических наук и ведет курс «Античной археологии» для археологов и студентов кафедры Истории Древней Греции и Рима.

По данным RMF FM, Бутягина разыскивала Украина за проведение незаконных археологических исследований в аннексированном Крыму. По версии Киева, археолог и его команда проводили раскопки в «Древнем городе Мирмекион» в Керчи без разрешений. Бутягин был руководителем работ, которые, как утверждают в Украине, привели к уничтожению объектов крымского культурного наследия. Ущерб оценили более чем в 200 миллионов гривен (375,5 миллионов рублей). Теперь Киев намерен добиваться экстрадиции ученого.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

Радиостанция отмечает, что Бутягин оказался в Варшаве случайно, пока ехал из Нидерландов на Балканы. Его задержали еще на прошлой неделе, а украинская прокуратура разыскивала археолога с ноября.

После задержания Бутягина допросили в прокуратуре Варшавы, однако ученый отказался давать показания. Местный суд оставил археолога под стражей на 40 дней. Отмечается, что информацию о задержании Бутягина передали российским дипломатам, а запланированные мероприятия с его участием в России отменили.

RMF FM пишет, ссылаясь на представителей президента Украины Владимира Зеленского, что Крым с момента аннексии стал местом «систематического разграбления Россией исторического наследия и памяти». Собеседники радиостанции считают, что это является частью плана по «искоренению крымскотатарской и украинской идентичности на полуострове».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух