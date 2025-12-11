EN
СМИ сообщили о первом украинском ударе по российскому месторождению нефти

2 минуты чтения 14:15

Украина впервые атаковала российский объект, который занимается не переработкой, а добычей нефти. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, украинские дроны нанесли удар по нефтедобывающей платформе «Лукойла», работающей на шельфе Каспийского моря.

По данным издания, речь идет о добывающей платформе на месторождении Филановского, которое является крупнейшим в российском секторе Каспийского моря. Его запасы оцениваются в 129 миллионов тонн, а добычу в этом районе ведут сразу несколько платформ, одна из которых, по словам собеседников агентства, была атакована украинскими беспилотниками уже по меньшей мере четыре раза.

Как сообщается, нефть, добытая на месторождении Филановского, отправляется на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум. Однако в результате украинских ударов добыча была остановлена более чем на 20 скважинах, утверждают источники Bloomberg. 

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

Агентство отмечает, что Украина усиливает атаки против российского нефтяного сектора. Так, с августа постоянным атакам украинских беспилотников подвергаются российские нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, Украина наносит удары по портовой инфраструктуре. В результате в ноябре среднесуточный российский экспорт нефтепродуктов составил всего два миллиона баррелей. Это на на 21% меньше среднего показателя в этом месяце за 2016-2024 годы.

Продолжение украинских атак на объекты, занятые в экспорте российской нефти, способно нанести России долгосрочный ущерб. Об этом газете Financial Times заявил нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново.

