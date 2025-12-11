EN
Криминал

Мужчина зарезал партнершу и совершил суицид в Москве

2 минуты чтения 21:10

Следователи обнаружили в квартире на востоке Москвы трупы мужчины и женщины. Их тела были изуродованы множеством ножевых ранений, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Жертвами оказались 37-летняя Людмила и 63-летний Бабкен. После осмотра места происшествия удалось восстановить предположительный ход событий. 

«Следователями и криминалистами столичного СК в ходе осмотра предварительно установлено, что смертельные ножевые ранения женщине нанес ее сожитель», – сообщает СК.

На теле женщины обнаружены как минимум четыре ножевых ранения. После убийства мужчина, как предполагает следствие, свел счеты с жизнью на том же месте, нанеся себе не менее десяти ударов ножом.

Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
Криминал11 минут чтения

Людмила была родом из Татарстана, выяснил портал «Москва онлайн». В столице она открыла ИП и параллельно работала в компании, которая занималась оптовой торговлей.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Shot без ссылки на источник пишет, что Людмила с Бабкеном несколько лет жили в гражданском браке, потом купили квартиру на Богородском Валу и переехали.

Ранее жителя подмосковных Котельников арестовали по подозрению в убийстве 34-летней соседки и ее сына-первоклассника. В течение года он возмущался шумом из верхней квартиры и топотом мальчика, а потом взял молоток и нанес женщине несколько ударов. Затем переключился на мальчика.

