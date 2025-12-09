EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Трамп поставил Зеленскому ультиматум по мирным переговорам

2 минуты чтения 22:03 | Обновлено: 23:20

Американская сторона дала президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы он принял окончательное решение по мирному соглашению, согласно которому Киев должен будет отдать Москве Донбасс, сообщает Financial Times со ссылкой на информированного источника.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп надеется заключить мирную сделку к 25 декабря, когда в Америке будут отмечать Рождество. Из-за этой спешки на Зеленского оказывают давление переговорщики от американской делегации — специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. 

Из материала FT следует, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря Уиткофф и Кушнер требовали от Зеленского быстрого решения. Однако украинский президент не стал спешить с ответом, объяснив это необходимостью консультаций с европейскими союзниками.

Один из западных чиновников в разговоре с изданием описал украинскую сторону как «застрявшую между территориями, которые они не могут отдать, и американской стороной, которую они не могут отвергнуть».

Вместе с этим администрация Трампа пытается отдалить Зеленского от его европейских союзников, чтобы оказывать на него более эффективное давление. Все из-за того, что США не знают, как иначе заставить Украину отказаться от Донбасса, который так и не смогла полностью захватить российская армия. Как сообщалось, под контролем ВСУ находятся порядка 30% территории региона. 

Сжатые сроки для принятия решения по перемирию, которые озвучили Украине, совпали с негативной реакцией Трампа в адрес украинского президента. Глава Белого дома говорил, что «немного разочарован» Зеленским который, по его словам, до сих пор не ознакомился с мирным планом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд