СМИ: Трамп поставил Зеленскому ультиматум по мирным переговорам

Американская сторона дала президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы он принял окончательное решение по мирному соглашению, согласно которому Киев должен будет отдать Москве Донбасс, сообщает Financial Times со ссылкой на информированного источника.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп надеется заключить мирную сделку к 25 декабря, когда в Америке будут отмечать Рождество. Из-за этой спешки на Зеленского оказывают давление переговорщики от американской делегации — специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Из материала FT следует, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря Уиткофф и Кушнер требовали от Зеленского быстрого решения. Однако украинский президент не стал спешить с ответом, объяснив это необходимостью консультаций с европейскими союзниками.

Один из западных чиновников в разговоре с изданием описал украинскую сторону как «застрявшую между территориями, которые они не могут отдать, и американской стороной, которую они не могут отвергнуть».

Вместе с этим администрация Трампа пытается отдалить Зеленского от его европейских союзников, чтобы оказывать на него более эффективное давление. Все из-за того, что США не знают, как иначе заставить Украину отказаться от Донбасса, который так и не смогла полностью захватить российская армия. Как сообщалось, под контролем ВСУ находятся порядка 30% территории региона.

Сжатые сроки для принятия решения по перемирию, которые озвучили Украине, совпали с негативной реакцией Трампа в адрес украинского президента. Глава Белого дома говорил, что «немного разочарован» Зеленским который, по его словам, до сих пор не ознакомился с мирным планом.