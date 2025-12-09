EN
Политика

СМИ: США захотели отдалить Зеленского от Европы ради большего давления на него

10:00 | Обновлено: 10:33

Администрация президента США Дональда Трампа пытается отдалить президента Украины Владимира Зеленского от его европейских союзников, чтобы оказывать на него более эффективное давление. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

«Зеленский не может принимать столь радикальные решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе», — заявил анонимный источник издания, комментируя переговоры по мирному плану США. По его словам, США требуют от Зеленского быстрых решений, в то время как европейский лидеры напротив советуют проявлять осторожность и терпение. Это возмущает некоторых представителей Белого дома, которые считают ЕС главным препятствием для заключения мирного соглашения.

Как пишет Axios, после прошедших переговоров, которые были сосредоточены вокруг территориальных вопросов и гарантий безопасности для Украины со стороны США, Киев продолжает считать, что некоторые аспекты нынешнего плана выгодны Москве и что администрация Трампа оказывает на Зеленского гораздо большее давление, нежели на Владимира Путина. При этом в Белом доме это отрицают.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
6 минут чтения

Источник издания рассказал, что, по мнению Киева, предложение США ухудшилось после того, как посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Кремле пятичасовую встречу с Путиным на прошлой неделе. По словам собеседника Axios, они, вероятно, хотели получить от Зеленского однозначное согласие на их план в ходе телефонного разговора в прошедшую субботу. Это отражает недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, пишет издание.

«Создавалось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре», — заявил украинский чиновник.

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
12 минут чтения

Axios также отмечает, что последнее предложение, которое США направили Украине, оказалось более жестким, нежели предыдущие версии мирного плана. «Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить более подробно: кто что контролирует, кто где остается, кто отводит войска и, если Украина отведет войска от линии соприкосновения, как убедиться, что Россия сделает то же самое и [не продолжит] боевые действия», — подчеркнули собеседники издания.

Накануне Зеленский встретился с лидерами стран, входящих в «коалицию желающих», в Лондоне. После встречи он заявил, что европейские страны собираются представить альтернативное мирное предложение 9 декабря. Кроме того, президент Украины добавил, что мирный план США сократился с 28 первоначальных пунктов до 20.

