США не знают, как заставить Украину отказаться от Донбасса, территорию которого так и не смогла полностью захватить российская армия, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его словам, стороны никак не могут найти компромисс в вопросах мирного урегулирования. Американская делегация настроена просто: она знает требования Москвы и пытается добиться уступок от Украины. Как заявляет собеседник издания, США настаивают именно на том, что ВСУ должны покинуть Донбасс, хотя сейчас под их контролем находится около 30% территории региона.

В свою очередь, украинская делегация считает, что перемирие должно наступить по нынешней линии соприкосновения без каких-либо территориальных уступок со стороны Киева. Такого же взгляда на переговоры придерживается и Европа.

Тем не менее США продолжают оказывать политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться от него компромиссного варианта.

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор Общество 12 минут чтения

«Россия, я думаю, предпочла бы, чтобы у нее была вся страна. Но Россию, как я полагаю, устраивает план США, хотя я не уверен, что Зеленский такого же мнения. Его народу нравится наш план, только он его до сих не читал», — сказал президент США Дональд Трамп.

После двухдневных переговоров украинской делегации во Флориде Зеленский полетел в Лондон, чтобы встретиться с лидерами «коалиции желающих». Вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем они провели почти два часа в резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

По итогу встречи лидеры заявили, что перемирие должно быть справедливым и долгосрочным, поэтому они будут поддерживать Украину в переговорах с Россией. Макрон же добавил, что у Европы до сих пор «на руках много козырей».