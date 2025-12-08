EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: мирные переговоры между США и Украиной зашли в тупик

2 минуты чтения 21:15 | Обновлено: 21:16

США не знают, как заставить Украину отказаться от Донбасса, территорию которого так и не смогла полностью захватить российская армия, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его словам, стороны никак не могут найти компромисс в вопросах мирного урегулирования. Американская делегация настроена просто: она знает требования Москвы и пытается добиться уступок от Украины. Как заявляет собеседник издания, США настаивают именно на том, что ВСУ должны покинуть Донбасс, хотя сейчас под их контролем находится около 30% территории региона.

В свою очередь, украинская делегация считает, что перемирие должно наступить по нынешней линии соприкосновения без каких-либо территориальных уступок со стороны Киева. Такого же взгляда на переговоры придерживается и Европа.

Тем не менее США продолжают оказывать политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться от него компромиссного варианта. 

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
Общество12 минут чтения

«Россия, я думаю, предпочла бы, чтобы у нее была вся страна. Но Россию, как я полагаю, устраивает план США, хотя я не уверен, что Зеленский такого же мнения. Его народу нравится наш план, только он его до сих не читал», — сказал президент США Дональд Трамп.

После двухдневных переговоров украинской делегации во Флориде Зеленский полетел в Лондон, чтобы встретиться с лидерами «коалиции желающих». Вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем они провели почти два часа в резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

По итогу встречи лидеры заявили, что перемирие должно быть справедливым и долгосрочным, поэтому они будут поддерживать Украину в переговорах с Россией. Макрон же добавил, что у Европы до сих пор «на руках много козырей».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд