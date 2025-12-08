Трамп разочаровался в Зеленском из-за «непрочитанного» мирного плана

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «немного разочарован» в президенте Украины Владимире Зеленском, который, по его словам, до сих пор не ознакомился с мирным планом, предложенным США. Запись его выступления в Центре Кеннеди транслировал Белый дом.

«Мы говорили с президентом Путиным и мы говорили с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И я должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский пока не прочитал предложение», — заявил Трамп.

По его мнению, российские власти предпочли бы взять под контроль всю Украину. В то же время, как считает Трамп, Кремль согласен на мирный план США. «Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его людям он нравится», — добавил Трамп, не уточнив, кого именно он подразумевает под «людьми Зеленского».

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор Общество 12 минут чтения

По его словам, Вашингтон обсуждает мирный план и с российской, и с украинской стороной. В своей речи Трамп также в очередной раз добавил, что он надеялся на более быстрое и простое урегулирование войны в Украине.

Накануне сын Трампа допустил во время своего выступления в Дохе, что американский президент может выйти из мирного процесса. Дональд Трамп-младший также заявил, что Зеленский намеренно затягивает войну, поскольку знает, что не победит на выборах, если она закончится. Он также добавил, что Украина гораздо более коррумпирована, чем Россия.

Ранее стало известно, что европейские лидеры предупредили Киев о возможном предательстве США в территориальных вопросах. Как писал немецкий журнал Spiegel, Вашингтон может навязать Киеву территориальные уступки без гарантий безопасности. При этом позже президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о том, что обсуждал с Зеленским потенциальное предательство США.