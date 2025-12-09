EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Избитая в Москве модель рассказала детали произошедшего

2 минуты чтения 23:42

Модель и блогер из Краснодарского края 33-летняя Анжелика Тартанова находится в больнице в тяжелом состоянии. Когда девушка очнулась, то рассказала, что в квартире, где ее избивали, находились еще парень и девушка, сообщает телеграм-канал «112». 

Тартанову нашли в Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова днем 9 декабря с отеком головного мозга. На ее теле также обнаружили множественные гематомы, ушибы и синяки. Для удаления одной из гематом девушке провели трепанацию черепа.

Тартанова находилась в реанимационном отделении две недели. Она пришла в сознание, но до сих пор говорит с большим трудом. Тем не менее девушка смогла рассказать, что была в квартире с какими-то людьми, пишет «122». Полиция начала поиски подозреваемых. 

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Девушка перестала выходить на связь с близкими в конце ноября. Ее сестра подала заявление в полицию, но поиски шли медленно. Родственники девушки рассказывали, что в последнее время она перестала общаться со всеми своими знакомыми, так как ее новый партнер был против.  

Знакомая пропавшей Инна подтвердила, что у Тартановой был молодой человек, однако она уверена, что он не мог причинить ей вреда. Тартанова вызвала «скорую помощь» 23 ноября. Прибывшим на вызов медикам она рассказала, что ее избил знакомый в квартире на Университетском проспекте в Москве.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд