Избитая в Москве модель рассказала детали произошедшего

Модель и блогер из Краснодарского края 33-летняя Анжелика Тартанова находится в больнице в тяжелом состоянии. Когда девушка очнулась, то рассказала, что в квартире, где ее избивали, находились еще парень и девушка, сообщает телеграм-канал «112».

Тартанову нашли в Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова днем 9 декабря с отеком головного мозга. На ее теле также обнаружили множественные гематомы, ушибы и синяки. Для удаления одной из гематом девушке провели трепанацию черепа.

Тартанова находилась в реанимационном отделении две недели. Она пришла в сознание, но до сих пор говорит с большим трудом. Тем не менее девушка смогла рассказать, что была в квартире с какими-то людьми, пишет «122». Полиция начала поиски подозреваемых.

Девушка перестала выходить на связь с близкими в конце ноября. Ее сестра подала заявление в полицию, но поиски шли медленно. Родственники девушки рассказывали, что в последнее время она перестала общаться со всеми своими знакомыми, так как ее новый партнер был против.

Знакомая пропавшей Инна подтвердила, что у Тартановой был молодой человек, однако она уверена, что он не мог причинить ей вреда. Тартанова вызвала «скорую помощь» 23 ноября. Прибывшим на вызов медикам она рассказала, что ее избил знакомый в квартире на Университетском проспекте в Москве.