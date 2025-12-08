Девушка «вышла замуж» за тело убитого ее родственниками жениха

Жительница города Нандед в индийском штате Махараштра, 21-летняя Аанчал Мамидвар, вышла замуж за своего возлюбленного Сакшама Тейта, которого, как заявили в местной полиции, убили ее отец и братья. Об этом сообщают The New Indian Express и Hindustan Times.

Сакшам Тейт и Аанчал Мамидвар. Фото: @scribe_it / X

По их данным, Аанчал познакомилась с Тейтом через своих братьев около трех лет назад, однако ее родственники были против их отношений, поскольку Тейт принадлежал к более низкой касте, и регулярно оказывали на девушку давление. Аанчал рассказала, что ее семья угрожала Тейту. По версии полиции, после того, как родственники девушки узнали о ее планах выйти замуж, они спланировали убийство.

Узнав о случившемся, Аанчал приехала в дом своего возлюбленного. Она нанесла куркуму на его тело и поставила себе на лоб красную точку, используя кровь Тейта — такой знак, известный как бинди, используют замужние женщины в Индии. Видеоролик с «церемонии» распространился в соцсетях.

«Моя семья убила его… Я вышла за него замуж, чтобы сделать нашу любовь бессмертной… Наша любовь победила, даже несмотря на смерть Сакшама, а мой отец и братья проиграли», — заявила Аанчал журналистам.

По данным СМИ, девушка решила остаться жить в доме Тейта в качестве его жены и потребовала, чтобы ее отца и братьев приговорили к смертной казни за «хладнокровное убийство». В полиции его посчитали убийством чести. Правоохранители рассказали, что Тейт был с друзьями, когда между ним и братом Аанчал Химешем произошло ссора. Химеш выстрелил в Тейта и проломил ему голову черепицей.

Отмечается, что по делу об убийстве арестованы шесть человек, полиция продолжает расследование. Кроме того, произошедшее оживило дискуссии о кастовом насилии и убийствах чести в Индии.