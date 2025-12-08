Россиянина обвинили в убийстве соседки и ее 6-летнего сына из-за постоянного шума

Житель подмосковного города Котельники задержан по подозрению в убийстве своей соседки и ее 6-летнего сына, пишет ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по Московской области.

СК считает, что инцидент произошел из-за затяжного бытового конфликта. Тела погибших были найдены в квартире с многочисленными травмами в области головы, сообщили агентству силовики.

Телеграм-канал Shot утверждает, что конфликт якобы произошел из-за возмущения мужчины поведением ребенка. 32-летний Евгений был недоволен тем, что мальчик в квартире сверху постоянно бегал, топал ногами и кричал.

Евгений вломился в квартиру к женщине и ее сыну и забил их до смерти, пишет Shot. Позже он попытался создать на месте преступления картину ограбления и раскидал вещи по квартире.

Муж погибшей во время инцидента не был дома — он попросил соседку проверить, почему его супруга не выходит на связь. Женщина обнаружила открытую дверь и два тела.

Против Евгения возбудили дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2. ст. 105 УК), сообщает РЕН ТВ. СК планирует ходатайствовать о его аресте и помещении в СИЗО.

Ранее управление СК по Липецкой области отчиталось о задержании местного жителя, забившего до смерти свою мать ради «прекращения ее страданий». Следствие считает, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 77-летнюю женщину, имевшую «ограничения в подвижности».

Пенсионерка умерла от множественных травм, в том числе ран на голове и перелома ребер. Мужчина признал вину и заявил о раскаянии. Он сам рассказал о случившемся своим родственникам, которые и вызвали полицию. В случае признания виновным мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).