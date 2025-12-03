EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянин до смерти избил пожилую мать ради «прекращения ее страданий»

2 минуты чтения 10:04

Жителя города Задонск в Липецкой области, чье имя не называется, заподозрили в избиении до смерти своей матери. Пресс-служба местного управления Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть человека.

По версии следствия, в конце ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 77-летнюю мать, у которой были «ограничения в подвижности». Спустя некоторое время он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, и рассказал об этом родственникам, которые вызвали полицию.

Экспертиза показала, что пенсионерка умерла от полученных травм, в числе которых были множественные переломы ребер и травма головы. Во время допроса подозреваемый признал вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением и «желанием прекратить страдания матери». В СК добавили, что мужчина раскаялся в произошедшем.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
Общество21 минута чтения

Сейчас подозреваемый задержан, следователи попросили суд отправить его под арест. В случае признания виновным мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде неназванный мужчина ворвался в квартиру случайной местной жительницы, избил ее и выбросился из окна. Женщина получила травму головы и перелом носа. Ей удалось убежать после нападения и вызвать полицию. При этом мужчина залез на подоконник и позже сорвался с него.

В начале сентября стало известно, что житель Белгородской области избил свою жену ноутбуком из-за того, что она смотрела ночью сериалы. Женщину госпитализировали, а против ее супруга возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже