Россиянин до смерти избил пожилую мать ради «прекращения ее страданий»

Жителя города Задонск в Липецкой области, чье имя не называется, заподозрили в избиении до смерти своей матери. Пресс-служба местного управления Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть человека.

По версии следствия, в конце ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 77-летнюю мать, у которой были «ограничения в подвижности». Спустя некоторое время он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, и рассказал об этом родственникам, которые вызвали полицию.

Экспертиза показала, что пенсионерка умерла от полученных травм, в числе которых были множественные переломы ребер и травма головы. Во время допроса подозреваемый признал вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением и «желанием прекратить страдания матери». В СК добавили, что мужчина раскаялся в произошедшем.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном Общество 21 минута чтения

Сейчас подозреваемый задержан, следователи попросили суд отправить его под арест. В случае признания виновным мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде неназванный мужчина ворвался в квартиру случайной местной жительницы, избил ее и выбросился из окна. Женщина получила травму головы и перелом носа. Ей удалось убежать после нападения и вызвать полицию. При этом мужчина залез на подоконник и позже сорвался с него.

В начале сентября стало известно, что житель Белгородской области избил свою жену ноутбуком из-за того, что она смотрела ночью сериалы. Женщину госпитализировали, а против ее супруга возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.