СМИ: снявший со своей жены кожу россиянин подписал контракт с Минобороны

Житель Свердловской области Рафис Хусин, подозреваемый в убийстве жены и попытке расчленить ее труп, заключил контракт с Минобороны и примет участие в боевых действиях против Украины. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на ознакомленный с ходом следствия источник.

По данным журналистов, Хусин решил не дожидаться решения суда. Он сам сдался полиции и с тех пор находился под арестом. Региональное управление Следственного комитета не прокомментировало информацию об уходе подозреваемого на фронт.

Ранее журналисты сообщили, что мужчина напал на свою жену 17 октября. Инцидент произошел в частном доме в городе Березовский. Со ссылкой на источники на стороне следствия они писали, что конфликт у супругов произошел после того, как женщина отказалась резать курицу для приготовления супа.

После этого Хусин атаковал ее и позже попытался снять с верхней части тела женщины кожу. После этого, как отмечает Ura.ru, он отнес труп в сарай или попытался закопать его в огороде — собеседники журналистов рассказали разные версии произошедшего после инцидента.

Известно, что мужчина пошел в полицию после звонка обеспокоенной подруги погибшей. Она заметила, что женщина уже несколько дней не отвечает на ее звонки, и сказала Хусину, что если не поговорит с пропавшей в течение дня, то на следующий день обратится в полицию.

Хусин сдался полицейским уже на следующий день, это произошло 25 октября. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Во время суда мужчина отказался отвечать на вопросы журналистов, точная информация о его мотиве неизвестна. Срок ареста Хусина должен был истечь 25 декабря.