СМИ: Венгрия заблокировала запасной план ЕС по финансированию Украины

Венгрия наложила вето на решение о совместном выпуске еврооблигаций всеми странами ЕС для финансирования Украины, сообщает Politico.

Этот план был запасным на случай, если странам Евросоюза не удастся убедить Бельгию согласиться на выдачу Киеву «репарационного кредита» под залог замороженных российских активов.

Выпуск облигаций и сопутствующее ему увеличение госдолга требует единогласной поддержки входящих в ЕС стран, и Венгрия не согласилась согласовать этот шаг. Теперь, как отмечают журналисты, руководство ЕС столкнулось со значительным «повышением ставок» перед тяжелыми переговорами по кредиту для Украины, которые пройдут в Брюсселе 18 декабря.

Без помощи ЕС Киев рискует столкнуться с серьезным дефицитом бюджета уже к апрелю 2026 года, утверждает Politico. При этом оба разработаных плана поддержки страны на данный момент заблокированы и попытки европейских политиков убедить Бельгию согласиться на выдачу «репарационного кредита» пока не дают результатов.

Бельгия обеспокоена юридическими последствиями передачи Украине денег под залог российских активов, большая часть которых находится в юрисдикции Брюсселя. Еврокомиссия же, как отмечает Politico, неоднократно пыталась преуменьшить потенциальные финансовые и юридические риски, связанные с этим шагом.

Еврокомиссия предлагает использовать российские миллиарды без согласия Москвы. В случае, если Россия позже согласиится на выплату репараций, займ может быть заменен на национальные условные обязательства.

Значительная часть замороженных средств России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Власти Бельгии считают, что страна должна получить гарантии от Евросоюза — все связанные с выдачей такого займа риски должны быть разделены между странами ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не согласует эту схему, пока не будет уверен в том, что его стране не придется в одиночку нести все издержки в случае подачи иска со стороны России.