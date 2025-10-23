EN
СМИ: Бельгия угрожает сорвать передачу российских активов Украине

19:10 | Обновлено: 20:55

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался предоставить замороженные российские активы Украине из-за риска юридических последствий, сообщили Politico два дипломата. По их словам, на закрытых переговорах по этому вопросу политик занял «бескомпромиссную позицию», требуя предоставить его стране гарантии безопасности. Из-за этого планы, над которыми европейские чиновники работали несколько месяцев, оказались в тупике.

В бельгийском депозитарии Euroclear после начала российского полномасштабного российского вторжения в Украину были заморожены 180 миллиардов евро Банка России. Европейские чиновники обсуждают возможность выделить из этой суммы 140 миллиардов евро на кредит для Украины, при этом Россия сможет вернуть эти деньги, только если компенсирует ущерб, причиненный войной.

Перед заседанием Европейского совета, на котором обсуждается передача активов, де Вевер заявил, что продвижение в переговорах возможно при условии выполнения трех его требований. Власти Бельгии хотят, чтобы возможные риски, связанные с этим решением, были равномерно распределены между странами ЕС. Де Вевер настаивает, чтобы все государства помогли вернуть деньги России, если это будет необходимо.

Также премьер Бельгии потребовал, чтобы к плану по передаче активов присоединились и другие держатели замороженных российских средств. «В других странах находятся огромные суммы российских денег, но они молчат об этом», — заявил политик.

«Только представьте, что в следующем году или через два года [Бельгии] придется выплатить 180 миллиардов евро плюс компенсацию ущерба. Это полное безумие», — заявил де Вевер. В ответ на утверждения некоторых стран ЕС о том, что риск для Бельгии будет небольшим, он ответил: «Если это правда, то давайте все вместе пойдем на [риск]. Но говорить, что чей-то риск невелик, и поэтому мы пойдем дальше, — этого не произойдет», — сказал он.

По данным Politico, Япония контролирует 28,1 миллиарда евро Центробанка, Великобритания — 26,6 миллиарда, Франция — 19 миллиардов, Канада — 15,1 миллиарда, Люксембург — 10 миллиардов, Швейцария — 6,2 миллиарда, США — 4,3 миллиарда, Германия — 210 миллионов.

По информации Bloomberg, Евросоюз начал рассматривать российские активы в качестве основного источника финансирования Украины после того, как другие ресурсы были исчерпаны, а президент США Дональд Трамп отказался продолжить оплачивать военную помощь Украине.

