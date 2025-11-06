СМИ: ЕС придумал альтернативу передаче российских миллиардов Украине

Еврокомиссия прорабатывает возможность реализации двух альтернатив плану выдачи Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов, который ранее заблокировала Бельгия, пишет Euractiv со ссылкой на три источника.

При этом в ЕС все еще считают передачу российских миллиардов приоритетным вариантом помощи Киеву, который столкнулся с «колоссальным дефицитом финансирования». На реализации этого плана настаивают Германия и страны Балтии.

Дефицит бюджета Украины составляет около 65 миллиардов долларов на 2026 и 2027 годы, пишут журналисты со ссылкой на подсчеты Международного валютного фонда. Один из рассматриваемых вариантов его софинансирования со стороны ЕС — выдача двусторонних грантов странами, входящими в Евросоюз.

Также ЕС прорабатывает возможность финансирования Украины и за счет совместного займа, который выдадут страны Евросоюза. Этот вариант выдвинул премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он считает, что этот план надежнее выдачи кредита за счет российских денег — страны ЕС будут точно знать стоимость займа, его сроки и ответственных лиц.

При этом, как пишут журналисты, ЕС вряд ли сможет выдать такой займ за счет собственного долгосрочного бюджета, поскольку для этого в нем недостаточно средств. Документ с подробностями реализации этого плана еще разрабатывается и будет отправлен государствам-членам ЕС в ближайшие недели.

Ранее Бельгия заблокировала план ЕС по финансированию Украины за счет замороженных средств России и выдачи ей «репарационного кредита». Он предполагал использование 140 миллиардов евро из российских денег без согласия Москвы. В случае, если Россия позже согласилась бы на выплату репараций, займ был бы заменен на национальные условные обязательства.

Брюссель, в чьей юрисдикции находится депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных в Европе российских активов, считает, что все связанные с выдачей такого займа риски должны быть разделены между странами ЕС. Премьер Бельгии тогда отметил, что страна не согласится на выделение средств до тех пор, пока будет существовать вероятность, что его стране придется в одиночку платить России в случае, если она подаст в суд. Следующая встреча лидеров ЕС, на которой будет обсуждаться этот вопрос, состоится 18-19 декабря.