Общество

СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова

2 минуты чтения 15:06 | Обновлено: 17:09
У главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшилось здоровье. Из-за этого власти республики пока не могут провести прямую линию с местными жителями об итогах года, сообщает «Верстка» со ссылкой на два анонимных источника и руководителя чеченского оппозиционного движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева.

Издание обратило внимание, что в последние несколько недель чеченские СМИ несколько раз писали о «масштабной подготовке» к прямой линии, однако ни в одном из сообщений не была указана ее точная дата и время.

«Слег наш падишах. Надеюсь, и не встанет. Шакалы забегали, но отменять пока не будут ничего, просто переносят [прямую линию]», — рассказал один из источников «Верстки».

По словам Янгулбаева, сейчас Кадырову постоянно ставят капельницы. «Ему в последнее время стало резко плохо. Но могу сказать, что они все равно сделают прямую линию, если что-то [непредвиденное] не случится», — рассказал оппозиционер.

Чем именно болен Кадыров, неизвестно, отмечает «Верстка». Ранее сообщалось, что главе Чечни могли установить мочесборник и нефростому для отведения мочи из почек. Как рассказал источник «Новой газеты Европа» в начале осени, Кадыров регулярно проходит диализ, а за его здоровьем следят представители ФСБ, поскольку глава Чечни регулярно нарушает предписания врачей.

«Изначально у него были проблемы с желудком, и его личный врач Эльхан Сулейманов одним из лучших онкологов был», — добавил Янгулбаев. 

«Верстка» также обратила внимание, что в конце ноября — начале декабря к Кадырову могли прилетать врачи из ОАЭ. Такой вывод издание сделало на основании того, что самолет Кадырова совершил несколько перелетов между Грозным и ОАЭ, а также внутри Арабских Эмиратов. При этом в 2023 году к Кадырову, по данным Bild, вызывали врача-нефролога из ОАЭ.

Фото:Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

