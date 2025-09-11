EN
СМИ рассказали о слежке ФСБ за здоровьем Кадырова

2 минуты чтения 13:13

Управление ФСБ в Чечне пристально следит за здоровьем главы республики Рамзана Кадырова, поскольку тот нарушает предписания московских врачей и занимается самолечением. По данным «Новой газеты Европа», из-за этого Кадыров несколько раз оказывался в кризисных ситуациях.

Издание пишет, что в последнее время Кадыров сильно похудел, а на видеозаписях с публичных мероприятий с его участием главу Чечни чаще всего показывают в статичном состоянии. Отмечается, что на кадрах, где Кадырова показывают в движении, он передвигается «словно в замедленной съемке».

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Также «Новая газета Европа» обратила внимание, что Кадыров предпочитает одеваться в свободную одежду, тогда как ранее он надевал подобранные по фигуре вещи, когда сбрасывал вес. Источник издания в местном управлении ФСБ связывает эту тенденцию, а также более свободный график главы Чечни с его болезнью.

«Кадыров же еще совсем не старый. Ему очень сложно смириться со своей болезнью и с теми ограничениями, которые предполагает лечение. Его болезнь неизлечима и прогрессирует, хотя он получает настолько высококвалифицированную помощь, насколько это в России возможно. Но сопутствующие побочки — очень тяжелые и, если не слушаться врачей, они могут угробить быстрее, чем основное заболевание», — рассказал источник издания.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

По его словам, Кадырову регулярно проводят диализ. График главы Чечни теперь подстраивается под эту процедуру. Также собеседник «Нового газеты Европа» сообщил, что в феврале этого года у Кадырова случился кризис, в результате чего ему установили нефростому — дренажную трубку, которую прикрепляют к почке для восстановления оттока мочи.

Издание отмечает, что с нефростомой люди могут жить годами. Сама процедура ее установки не является болезненной, но причиняет дискомфорт. В то же время установка дренажа может повлиять на психологическое состояние. Кроме того, для людей с нефростомой разработали специальное нижнее белье с карманом для мочесборника.

