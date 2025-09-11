СМИ: Кадыров ходит с мочеприемником из-за тяжелой болезни

Главе Чечни Рамзану Кадырову из-за тяжелой болезни установили нефростому — гибкую дренажную трубку, которую вводят в лоханку почки для отведения мочи, когда естественный путь ее выведения нарушен. Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на анонимный источник.

«Кадыров же еще совсем не старый. Ему очень сложно смириться со своей болезнью и с теми ограничениями, которые предполагает лечение. Его болезнь неизлечима и прогрессирует, хотя он получает настолько высококвалифицированную помощь, насколько это в России возможно. Но сопутствующие побочки — очень тяжелые и, если не слушаться врачей, они могут угробить быстрее, чем основное заболевание», — рассказал источник издания.

По его словам, главе Чечни регулярно проводят диализ, а за его здоровьем следят представители ФСБ. Из-за этого график Кадырова стал более свободным, поскольку он вынужден подстраиваться под медицинские процедуры. Также «Новая газета» пишет, что руководитель республики иногда пренебрегает рекомендациями врачей и занимается самолечением, которое приводит к кризисам. Один из таких кризисов случился в феврале этого года, добавил собеседник издания.

Кроме того, «Новая газета Европа» обратила внимание, что Кадыров стал носить просторную одежду и потерял вес. При этом 1 августа он рассказал, что «в последнее время вообще забросил» занятия спортом, которые, как отмечает издание, играют важную роль в его публичном имидже.

«Само это признание уже вызывает вопросы, потому как совершенно не вяжется с его неоднократными заявлениями об абсолютном собственном здоровье. Если здоров, то почему перестал заниматься спортом», — задались вопросом журналисты.

Это может объясняться тем, что людям с нефростомой врачи рекомендуют носить свободную одежду и снизить физические нагрузки, чтобы не сдвинуть дренаж. Ранее Кадыров предпочитал носить подчеркивающую фигуру одежду, когда терял вес.

