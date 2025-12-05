Россияне назвали любимые мультфильмы

Онлайн-кинотеатр «Кион» в преддверии дня рождения легендарного американского мультипликатора Уолта Диснея выяснил, какие мультфильмы стали самыми любимыми у россиян в этом году. С результатами ознакомилась «Афиша Daily».

Как пишет издание, дети в России больше всего полюбили мультфильмы «Чебурашка», «Золушка» и «Леди Баг и Супер-Кот». При этом лидерами среди мультфильмов, которые дети пересматривали по несколько раз, стали «Три кота» и «Домовенок Кузя».

Взрослые, в свою очередь, из детского контента чаще всего смотрели «Чебурашку. Секрет праздника». За ним идут «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер-Кот: Париж», «Умка на елке» и «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени».

Отдельно аналитики выделили самые популярные в этом году диснеевские мультфильмы. Ими стали «Золушка», «Леди и Бродяга», «Бэмби» и «Алиса в Стране чудес».

Кроме того, исследователи обратили внимание, что россияне часто обращаются к японским мультфильмам. Так, наиболее просматриваемыми из них оказались «Хайгакура», «В стране чудес», «Виртуальный боец», а также «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.

Помимо этого, в исследовании отмечается, что в этом году россияне посмотрели на 63% больше детских и семейных лент по сравнению с 2024 годом. Чаще всего дети смотрели мультфильмы по вечерам с пятницы по субботу.

Ранее американский режиссер Квентин Тарантино составил список из 20 лучших, по его мнению, фильмов XXI века. Большая его часть состоит из боевиков и фильмов ужасов. При этом, комментируя свой выбор, Тарантино раскритиковал создательницу «Голодных игр» Сьюзен Коллинз, обвинив ее в плагиате.