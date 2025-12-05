Россияне назвали любимые мультфильмы

Онлайн-кинотеатр «Кион» в преддверии дня рождения легендарного американского мультипликатора Уолта Диснея выяснил, какие мультфильмы стали самыми любимыми у россиян в этом году. С результатами ознакомилась «Афиша Daily».
Как пишет издание, дети в России больше всего полюбили мультфильмы «Чебурашка», «Золушка» и «Леди Баг и Супер-Кот». При этом лидерами среди мультфильмов, которые дети пересматривали по несколько раз, стали «Три кота» и «Домовенок Кузя».
Взрослые, в свою очередь, из детского контента чаще всего смотрели «Чебурашку. Секрет праздника». За ним идут «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер-Кот: Париж», «Умка на елке» и «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени».
Отдельно аналитики выделили самые популярные в этом году диснеевские мультфильмы. Ими стали «Золушка», «Леди и Бродяга», «Бэмби» и «Алиса в Стране чудес».
Кроме того, исследователи обратили внимание, что россияне часто обращаются к японским мультфильмам. Так, наиболее просматриваемыми из них оказались «Хайгакура», «В стране чудес», «Виртуальный боец», а также «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.
Помимо этого, в исследовании отмечается, что в этом году россияне посмотрели на 63% больше детских и семейных лент по сравнению с 2024 годом. Чаще всего дети смотрели мультфильмы по вечерам с пятницы по субботу.
