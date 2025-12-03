Тарантино выбрал лучшие фильмы этого столетия

Американский режиссер Квентин Тарантино составил топ-20 лучших фильмов XXI века. Своим списком он поделился в двух выпусках подкаста американского писателя Брета Истона Эллиса. Фильмы, которые заняли места с 11 по 20, стали известны на прошлой неделе. В этот раз Тарантино назвал лидеров своего рейтинга.

Так, на первом месте, по версии режиссера, оказался боевик «Черный ястреб» Ридли Скотта с Джошем Хартнеттом, Эриком Баной, Юэном Макгрегором и Томом Сайзмором в главных ролях. «Это единственный фильм, который по-настоящему стремится к ощущению, визуальному эффекту и цели “Апокалипсиса сегодня” [Фрэнсиса Форда Копполы], и, думаю, он этого достигает», — прокомментировал свой выбор Тарантино.

Второе и третье место в его списке заняли мультфильм «История игрушек 3» 2010 года и «Трудности перевода» Софии Копполы с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. Последний получил четыре номинации на премию «Оскар» и приз за лучший оригинальный сценарий.

В топ-10 фильмов Тарантино также включил такие ленты, как «Дюнкерк» Кристофера Нолана, отметив, что этот фильм ему изначально не понравился, «Нефть» Пола Томаса Андерсона, «Зодиак» Дэвида Финчера, «Неуправляемый» Тони Скотта, «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера с Томом Харди и Шарлиз Терон, «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом и «Полночь в Париже» Вуди Аллена.

«Я действительно не выношу Оуэна Уилсона. В первый раз я смотрел фильм, обожая его и ненавидя его. Во второй раз я подумал: “А, ладно, не будь таким засранцем, он не так уж плох”. А в третий раз я обнаружил, что смотрю только на него», — отметил Тарантино, говоря о «Полночи в Париже».

На прошлой неделе, когда режиссер назвал первую часть своего рейтинга, он также раскритиковал создательницу «Голодных игр» Сьюзен Коллинз. По его мнению, писательница скопировала роман Косюна Таками «Королевская битва», по которому Киндзи Фукасаку снял одноименный фильм.