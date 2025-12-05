Долина назвала условие возврата денег покупательнице ее квартиры

Народная артистка России Лариса Долина предложила собственные условия возврата денег покупательнице своей квартиры Полине Лурье, которую та так и не получила из-за обращения певицы в суд. Об этом, как передает телеграм-канал «112», сообщил адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, Долина предложила вернуть полученные ей от покупательницы 112 миллионов рублей «поэтапно» в течение нескольких лет без учета инфляции и процентов за рассрочку. Свириденко уточнила, что предложение о сделке поступило от юристов певицы в тот день, когда Лурье обжаловала прежние судебные решения по делу о принадлежности квартиры в Верховном суде.

Адвокат Лурье сообщила, что ее доверительница отвергла это предложение, настаивая, что является добросовестной покупательницей и право собственности на квартиру должно остаться за ней. По словам юриста, Лурье даже успела заплатить налог на недвижимость с квартиры, которую так и не получила.

В конце лета Лариса Долина заключила договор о продаже своей пятикомнатной квартиры в московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Однако, получив деньги, певица отказалась расставаться с недвижимостью, заявив, что действовала под влиянием мошенников, не осознавала своих действий, а средства от продажи отдала злоумышленникам.

Суд встал на сторону артистки, постановив вернуть ей квартиру, а покупательнице предписал взыскивать отданные Долиной деньги с мошенников. Лурье обжаловала это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, однако те подтвердили его законность. После этого адвокат оставленной ни с чем покупательницы обратился в Верховный суд.

Резонансное судебное решение привело к появлению «эффекта Долиной», российские суды захлестнула волна судебных исков от продавцов квартир, а затем и автомобилей, которые требуют вернуть им собственность, утверждая, что продали ее «под влиянием мошенников».

Сама же Долина после этого стала предметом насмешек и осуждения в сети. Пользователи начали публиковать высмеивающие певицу мемы, с требованиями вернуть деньги за дорогостоящие покупки, а также попытались «отменить» певицу, сдавая уже купленные билеты на ее выступления.