EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Долина назвала условие возврата денег покупательнице ее квартиры

2 минуты чтения 14:18 | Обновлено: 14:51
Долина назвала условие возврата денег покупательнице ее квартиры

Народная артистка России Лариса Долина предложила собственные условия возврата денег покупательнице своей квартиры Полине Лурье, которую та так и не получила из-за обращения певицы в суд. Об этом, как передает телеграм-канал «112», сообщил адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, Долина предложила вернуть полученные ей от покупательницы 112 миллионов рублей «поэтапно» в течение нескольких лет без учета инфляции и процентов за рассрочку. Свириденко уточнила, что предложение о сделке поступило от юристов певицы в тот день, когда Лурье обжаловала прежние судебные решения по делу о принадлежности квартиры в Верховном суде.

Адвокат Лурье сообщила, что ее доверительница отвергла это предложение, настаивая, что является добросовестной покупательницей и право собственности на квартиру должно остаться за ней. По словам юриста, Лурье даже успела заплатить налог на недвижимость с квартиры, которую так и не получила. 

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

В конце лета Лариса Долина заключила договор о продаже своей пятикомнатной квартиры в московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Однако, получив деньги, певица отказалась расставаться с недвижимостью, заявив, что действовала под влиянием мошенников, не осознавала своих действий, а средства от продажи отдала злоумышленникам.

Суд встал на сторону артистки, постановив вернуть ей квартиру, а покупательнице предписал взыскивать отданные Долиной деньги с мошенников. Лурье обжаловала это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, однако те подтвердили его законность. После этого адвокат оставленной ни с чем покупательницы обратился в Верховный суд.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

Резонансное судебное решение привело к появлению «эффекта Долиной», российские суды захлестнула волна судебных исков от продавцов квартир, а затем и автомобилей, которые требуют вернуть им собственность, утверждая, что продали ее «под влиянием мошенников».

Сама же Долина после этого стала предметом насмешек и осуждения в сети. Пользователи начали публиковать высмеивающие певицу мемы, с требованиями вернуть деньги за дорогостоящие покупки, а также попытались «отменить» певицу, сдавая уже купленные билеты на ее выступления.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:@larisa.dolina.official / Instagram

Посмотрите другие материалы

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд