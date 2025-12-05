Миллионер скопировал комнату из «50 оттенков серого» ради насилия и пыток женщин

Отставной банкир из Нью-Йорка Говард Рубин, состояние которого оценивается более чем в 50 миллионов долларов, переделал одну из комнат в своем пентхаусе по мотивам фильма «50 оттенков серого». Прокуроры заявили, что Рубин заманивал в эту комнату моделей, «обещая им деньги, шикарные ужины и билеты на самолет первым классом», а затем подвергал их сексуализированному насилию и пыткам, пишет The New York Post.

В судебных документах сказано, что Рубин, имеющий троих детей, эксплуатировал женщин, которых привозили со всей страны в его пентхаус на Манхэттене. Там была оборудована звукоизолированная «секс-комната» с БДСМ-оборудованием, в том числе с устройством, позволяющим бить женщин током. Некоторые называли ее секс-«подземельем».

«Из-за его пристрастия к фильму “50 оттенков серого” некоторые истцы называли подземелье “красной комнатой”, поскольку Рубин покрасил стены комнаты в красный цвет. Рубин украсил стены своей темницы плетями, цепями, веревками, фаллоимитаторами и секс-приборами, в том числе большой X-образной машиной… и устройством для фиксации, к которому женщину можно было привязать на четвереньках», — говорится в документах.

Рубина и его персональную помощницу Дженнифер Пауэрс арестовали в конце сентября этого года. Им предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации и перевозке женщин для оказания коммерческих сексуализированных услуг в период с 2009 по 2019 год. Рубина также обвинили в том, что он «угрожал женщинам юридическими последствиями и публичным позором, если они обратятся за правовой помощью».

В гражданском иске против Рубина говорилось, что он «активно вербовал женщин, которые не были образованы, находились в финансовой зависимости и являлись жертвами насилия в детстве». Обвинители заявили, что бывший банкир давал женщинам наркотики и алкоголь, после чего подвергал их психическому и сексуализированному насилию. В одном из случаем, как утверждается, Рубин нанял женщину для сопровождения его вместе с друзьями в стрип-клуб. Там он снял отдельную комнату, надел на женщину наручники, избил ее и изнасиловал.

Сейчас суд удовлетворил гражданский иск и постановил, что Рубин должен выплатить шести обвинившим его в насилии женщинам 3,85 миллиона долларов в качестве компенсации. При этом Рубин и его помощница ждут решения по уголовному делу. Отмечается, что экс-банкиру отказали в освобождении под залог.