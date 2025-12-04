EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Лариса Долина выступит с заявлением по поводу «эффекта Долиной»

2 минуты чтения 22:23 | Обновлено: 22:34

Народная артистка России Лариса Долина 5 декабря выступит с комментарием по поводу ситуации, сложившейся вокруг спора о продаже ее квартиры. Об этом изданию Popcake заявил концертный директор певцы Сергей Пудовкин.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Мужчина также рассказал, что Долина до этого не выступала по этой теме публично из-за «напряженного графика» выступлений. Сама певица при этом считает критикующих ее людей «проплаченными ботами», отмечает Popcake.

Пудовкин признал, что ситуация с обсуждением продажи квартиры Долиной стала сложной для певицы, но сообщил, что распространение информации об этом в соцсетях не повлияло на ее профессиональную деятельность и посещаемость концертов.

Подробности о деталях будущего заявления Долиной пока неизвестны, Пудовкин сообщил лишь, что певица хочет «рассказать» всю правду о продаже своей квартиры и последовавшим за этим обсуждением «эффекта Долиной», которое идет в соцсетях, а также среди чиновников, депутатов и представителей риелторского сообщества.

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников спецслужб и Росфинмониторинга убедили певицу, что злоумышленники собираются похитить ее сбережения и якобы уже оформили кредит под залог ее квартиры в московском районе Хамовники.

Аферисты убедили Долину перевести средства на «безопасные» счета и посоветовали «фиктивно» продать свою квартиру. Недвижимость стоимостью более 138 миллионов рублей певица продала за 112 миллионов Полине Лурье, которая не имела отношения к мошенникам. Три миллиона из этой суммы Долина отдала мошенникам, а остальные средства, вырученные за продажу квартиры, также передала мошенникам.

Позже Лурье попросила Долину освободить жилье. Осознав обман, певица обратилась с иском об отмене сделки, Лурье же подала иск о выселении Долиной из квартиры. Суд встал на сторону певицы и постановил, что квартира должна быть возвращена Долиной, но не обязал ее вернуть деньги Лурье. Ей предложили взыскать уплаченные 112 миллионов с мошенников.

Лучшие страны для иммигрантов
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
Общество12 минут чтения

Лурье подавала апелляции на это решение Хамовнического суда, но проиграла их как в Мосгорсуде, так и во Втором кассационном суде. Риелторы считают, что история певицы, названная СМИ «эффектом Долиной», создала опасный прецедент на рынке вторичного жилья — продавцы квартир все чаще стали заявлять, что продали жилье «под влиянием мошенников», и через суд требовать вернуть им недвижимость. Аналогичная схема распространилась и на рынок подержанных автомобилей.

После оглашения решения Вторым кассационным судом в соцсетях началась кампания против Долиной, пользователи посчитали, что решения судов несправедливы по отношению к Лурье. В Южно-Сахалинске отменили два концерта Долиной, запланированные на конец ноября, и расторгли с ней контракт на 11,2 миллиона рублей, сославшись на «изменение концепции мероприятия».

К критике Долиной присоединились и известные люди. Среди них певица Слава, актер Никита Джигурда и модель Алена Водонаева. Лурье подала жалобу в Верховный суд России, она будет рассмотрена 16 декабря.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд