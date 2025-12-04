Лариса Долина выступит с заявлением по поводу «эффекта Долиной»

Народная артистка России Лариса Долина 5 декабря выступит с комментарием по поводу ситуации, сложившейся вокруг спора о продаже ее квартиры. Об этом изданию Popcake заявил концертный директор певцы Сергей Пудовкин.

Мужчина также рассказал, что Долина до этого не выступала по этой теме публично из-за «напряженного графика» выступлений. Сама певица при этом считает критикующих ее людей «проплаченными ботами», отмечает Popcake.

Пудовкин признал, что ситуация с обсуждением продажи квартиры Долиной стала сложной для певицы, но сообщил, что распространение информации об этом в соцсетях не повлияло на ее профессиональную деятельность и посещаемость концертов.

Подробности о деталях будущего заявления Долиной пока неизвестны, Пудовкин сообщил лишь, что певица хочет «рассказать» всю правду о продаже своей квартиры и последовавшим за этим обсуждением «эффекта Долиной», которое идет в соцсетях, а также среди чиновников, депутатов и представителей риелторского сообщества.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников спецслужб и Росфинмониторинга убедили певицу, что злоумышленники собираются похитить ее сбережения и якобы уже оформили кредит под залог ее квартиры в московском районе Хамовники.

Аферисты убедили Долину перевести средства на «безопасные» счета и посоветовали «фиктивно» продать свою квартиру. Недвижимость стоимостью более 138 миллионов рублей певица продала за 112 миллионов Полине Лурье, которая не имела отношения к мошенникам. Три миллиона из этой суммы Долина отдала мошенникам, а остальные средства, вырученные за продажу квартиры, также передала мошенникам.

Позже Лурье попросила Долину освободить жилье. Осознав обман, певица обратилась с иском об отмене сделки, Лурье же подала иск о выселении Долиной из квартиры. Суд встал на сторону певицы и постановил, что квартира должна быть возвращена Долиной, но не обязал ее вернуть деньги Лурье. Ей предложили взыскать уплаченные 112 миллионов с мошенников.

Лурье подавала апелляции на это решение Хамовнического суда, но проиграла их как в Мосгорсуде, так и во Втором кассационном суде. Риелторы считают, что история певицы, названная СМИ «эффектом Долиной», создала опасный прецедент на рынке вторичного жилья — продавцы квартир все чаще стали заявлять, что продали жилье «под влиянием мошенников», и через суд требовать вернуть им недвижимость. Аналогичная схема распространилась и на рынок подержанных автомобилей.

После оглашения решения Вторым кассационным судом в соцсетях началась кампания против Долиной, пользователи посчитали, что решения судов несправедливы по отношению к Лурье. В Южно-Сахалинске отменили два концерта Долиной, запланированные на конец ноября, и расторгли с ней контракт на 11,2 миллиона рублей, сославшись на «изменение концепции мероприятия».

К критике Долиной присоединились и известные люди. Среди них певица Слава, актер Никита Джигурда и модель Алена Водонаева. Лурье подала жалобу в Верховный суд России, она будет рассмотрена 16 декабря.